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MotoGP

MotoGP, 2024 takviminden Hindistan'ı çıkararak yerine Kazakistan'ı koymaya hazırlanıyor

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre MotoGP'nin 2024 yılında Hindistan'a dönmesi beklenmiyor ve yerini Kazakistan'ın alması bekleniyor.

Ezel Tan
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona, geçtiğimiz sene Hindistan'daki ilk yarışını düzenledi ve etkinlik öncesinde yaşanan çeşitli aksaklıklara ya da vize sorunlarına rağmen etkinlik sorunsuz  şekilde devam etti.

Fakat son birkaç aydır, bu yılki Hindistan GP hakkında belirsizlik vardı ve yerel raporlar organizatör Fairstreet Sports'un Dorna da dahil olmak üzere bazı tedarikçilere olan borçlarını ödemediği öne sürülüyordu.

Motorsport.com, Dorna yönetiminin ödemeleri yapması için Fairstreet Sports'a 20 Mayıs'a kadar süre tanıdığı fakat önceki gecikmeler dikkate alındığında bunun gerçekleşmesinin zor göründüğünü öğrendi.

Hindistan yarışının bu yıl yapılmayacağı ve MotoGP'nin bunun yerine 20-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan Grand Prix'sini düzenleyeceği artık neredeyse kesin gibi.

Dorna ve FIM daha önce Sokol Uluslararası Yarış Pisti'ndeki yarış için yeni bir tarih açıklamamış, bölgedeki sel nedeniyle yarışın 14-16 Hazirandaki ana tarihinde yapılmayacağını belirtmişti.

Fakat Hindistan GP'sinin yapılamayacak olması, Kazakistan'a Endonezya ve Japonya'nın olduğu bölüm için önemli bir boşluk açmış oldu.

Kazakistan özel temsilcilerinden biri Motorsport.com'a yaptığı açıklamada “On gün önce Sokol'daydık ve pist bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

Karar verilmiş olsa da, sözleşmedeki tarihler FIM'in resmi açıklama yapabilmesi için 20 Mayıs'a kadar beklenmesini öneriyor.

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