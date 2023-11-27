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MotoGP, 2024 sezonu için imtiyaz planlarını açıkladı, en çok Ducati etkilenecek

MotoGP, 2024 sezonu için imtiyaz sistemini revize ettiğini duyurdu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Motorsport.com, bu ayın başlarında MotoGP'nin Ducati'yi engellemek ve zor durumdaki Japon üreticilere yardım etmek amacıyla imtiyaz sistemini geri getireceğini öğrenmişti.

Plana göre lastik tahsisi, testler, özel davetler ve motor gelişim gibi konularda sınırlamalar getirilecekti ve bu kısıtlamalardan en çok Ducati etkilenecekti.

Pazartesi günü MotoGP, üreticilerin yeni imtiyaz sistemi konusunda mutabık kaldığını açıkladı ve sistemin nasıl işleyeceğine dair parametreleri doğruladı.

Üreticiler, her bir değerlendirme aralığında elde edilen puanların yüzdesine göre dört gruba ayrılıyor.

Bunu yaparken iki farklı aralık belirlendi: ilki sezonun ilk yarıştan son yarışına kadar, ikincisi, yaz test yasağından sonraki ilk yarıştan bir sonraki sezonun yaz test yasağından önceki son yarışa kadar.

Üreticiler dört ayrı gruba göre sınıflandırılacak ve bunlar A, B, C, D olacak.

A grubuna girmek adına bir üreticinin olası maksimum üretici puanlarının en az %85'ini almış olması gerekecek. Bu gruba giren bir üretici, 170 test lastiği, test sürücüleri ile üç özel test, özel davet yarışamama, yılda en fazla sekiz motor ve gelişim dondurulmasına ek olarak yılda sadece bir aero güncellemesi gibi şartlarla karşı karşıya kalacak.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

B grubu için puan yüzdesi %85'ten az ancak %60'tan fazla olmalı. C için %60'tan az ve %35'ten fazla olması gerekiyor.

Son olarak D için bu oran %35'ten az olmalı.

B ve C grubundaki üreticiler, A grubundaki üreticilerle aynı test kısıtlamalarına, motor sayısına, gelişim dondurulmasına ve aero güncellemelere tabi olacak, fakat sırasıyla üç ve altı özel davet hakka sahip olabilecekler.

Ayrıca sırasıyla 190 ve 220 test lastiklerine sahip olacaklar.

D grubundaki üreticilere 260 test lastiği, herhangi bir GP pistinde test, altı özel davet, yarış pilotlarıyla test ve serbestçe geliştirilebilecek en fazla 10 motor ve yılda iki aero güncellemesi izni verilecek.

Yukarıda belirtilen ikinci aralık döneminde bir üreticinin sıralamasında değişiklik olursa, imtiyazlar bunu yansıtacak şekilde değişecek.

2024 sezonu için Ducati A, KTM ve Aprilia C, Yamaha ve Honda D grubuna giriyor.

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