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MotoGP, 2023'ten itibaren ön sürüş yüksekliği cihazlarının kullanımını yasakladı

MotoGP Grand Prix Komisyonu, güvenlik endişeleri nedeniyle 2023'ten itibaren ön sürüş yüksekliği cihazlarını yasaklayacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
MotoGP, 2023'ten itibaren ön sürüş yüksekliği cihazlarının kullanımını yasakladı
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Sürüş yüksekliği cihazları -veya yaygın ismiyle holeshot- 2018'de ilk kez Ducati tarafından kullanıldı ve bu cihazlar o günden beri motosikletlerin gelişiminde önemli bir rol oynamakta. Ducati'nin ilk kullandığı sistem start esnasında hızlanmaya yardımcı olmak için motosikletin arkasını alçaltabilen bir sistemdi.

Ducati, 2019'da cihazın gelişimini sürdürerek virajlardan çıkarken de motosikletin arkasını alçaltabilecek bir versiyon tanıttı, takım 2020 ve 2021'de bu cihazları sürekli geliştirmeye devam etti.

İtalyan takım, 2022 sezon öncesi testlerinde ise bu kez motosikletin önünü alçaltabilecek bir holeshot cihazıyla karşımıza çıktı.

Sürüş yüksekliği cihazlarının güvenliği, Ducati'nin son güncellemesinin ardından Katar hafta sonu boyunca en büyük tartışma konularından biri oldu.

Üreticiler, ön sürüş yüksekliği cihazlarının yasaklanması adına bir toplantı düzenlemişlerdi ve bu toplantıda -Ducati hariç- tüm üreticiler yasak lehine oy kullandılar.

GP Komisyonu'nun toplantısından sonra ise durum resmileşti ve ön sürüş yüksekliği cihazlarının 2023'ten itibaren yasaklanmasına karar verdi.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, FIM temsilcisi Paul Duparc, uluslararası yarış takımları dernek başkanı Herve Poncharal ve üreticiler dernek temsilcisi Bienese Bierma başkanlığındaki GP Komisyonu'ndan yapılan açıklamada: “Komisyonun 4 Mart 2022'de Lusail'de gerçekleştirdiği toplantı esnasında, takımlar tarafından GP Komisyonu delegelerinden bu konuda iki alternatif öneriyi değerlendirmeleri istendi."

“Her iki tarafın da daha fazla performans iyileştirmesini ve geliştirme maliyeti artışlarını önleme amacı vardı."

“Teklifler değerlendirildikten sonra aşağıdaki yönetmelik oybirliği ile kabul edildi."

“Motosiklet hareket halindeyken ön sürüş yüksekliğini değiştiren veya ayarlayan herhangi bir cihazın kullanılması yasaktır."

“Ön sürüş yüksekliği cihazının ne olduğunu belirlerken Teknik Direktör'ün kararı nihai olacaktır; yarış başlangıcında yalnızca tek seferlik çalışan cihazlara (yani holeshot cihazlarına) ise izin verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu Ducati'nin herhangi bir geliştirmesinin yasaklandığı ilk sefer değil. İtalyan takımın 2015'te tanıttığı aerodinamik kanatçıklar, yine güvenlik ve maliyet gerekçeleriyle 2017'de yasaklanmıştı.

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