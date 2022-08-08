MotoGP, 2023 sezon öncesi test tarihlerini açıkladı
MotoGP, Şubat ayında Malezya'da üç gün ve Mart ortasında Portekiz'de iki gün sürecek olan kış testleriyle alakalı planını açıkladı.
MotoGP arka arkaya ikinci kez, takvimdeki yarış sayısının 20'nin üzerine çıkması nedeniyle beş günlük sezon öncesi testleri gerçekleştirilecek.
2023 sezonu öncesi gerçekleştirilecek ilk üç günlük test 10-12 Şubat tarihleri arasında Malezya'daki Sepang pistinde yapılacak ve bunun öncesinde 5-7 Şubat tarihlerinde, çaylak sürücüler için üç günlük bir shakedown testi planlanıyor.
Seri, 26 Mart'ta Algarve'de gerçekleştirilecek ilk yarıştan önce, 11-12 Mart tarihleri arasında aynı pistte ikinci bir test daha düzenleyecek.
MotoGP'den yapılan kısa açıklamada, "Artık 2023 sezonu öncesi gerçekleştirilecek testlerin geçici tarihlerini açıklayabiliriz."
"Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti, ilk önce 5-7 Şubat tarihleri arasında MotoGP fabrika test sürücüleri ve çaylaklar için bir Shakedown testine ev sahipliği yapacak."
"Sepang daha sonra 10-12 Şubat tarihleri arasında üç günlük ilk MotoGP kış testlerinin gerçekleştirileceği yer olacak."
"Sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Autodromo Internacional do Algarve ise 11 ve 12 Mart'ta gerçekleştirilecek iki günlük son MotoGP testine de ev sahipliği yapacak."
MotoGP'de yeni sezon, Katar'da süren tadilatlar nedeniyle 2006'dan bu yana ilk kez Avrupa'da yani Portimao'da başlayacak.
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Photo by: Dorna
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