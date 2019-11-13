MotoGP, 2022'de Macaristan'a dönüyor

Seriin 1992'den bu yana ilk Macarsitan yarışını 2010'da Savoly'deki Balatonring pistinde yapması planlanıyordu ancak 2008 mali krizi sonrasında yaşanan sorunlardan ötürü plan rafa kaldı.

Son dönemde Macaristan'ın takvime döneceği söylentileri vardı ve bu iddialar giderek hız kazandı.

Sonuç olarak Dorna, Macaristan Hükumeti'yle anlaştı ve şimdi yarış için yeni bir pist inşa edilecek.

Anlaşma 2022-2026 yıllarını kapsayacak.

Macaristan Yenilik ve Tekonloji Bakanı Laszlo Palkovics, "MotoGP'nin Macaristan'a döneceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Yakında Macaristan motor sporlarını geliştirmek için hükumete bir strateji sunulacak ve bu strateji çok sayıda hedefle önlem içerecek."

"Spordaki başarıların yanı sıra turizm üzerinde de etkisi olacak. Ayrıca sektörün Macaristan ekonomisinin başarısında baskın bir etkisi olduğu için gerekli olan bir şey. Planlar arasında Hungaroring'in gelişimi ve MotoGP için kilit role sahip olan yeni bir pistin inşası bulunuyor." dedi.

Yeni pistin nerede olacağı henüz bilinmiyor ancak ülkenin doğusunda olması bekleniyor.

Macaristan'ın gelişiyle 2022'deki yarış sayısı 22'ye çıkacak.

MotoGP son dönemde Finlandiya, Endonezya ve Brezilya'da yarışlar düzenleme kararı alırken, Portekiz yarışının takvime girme ihtimali de bulunuyor.

Arjantin de dahil olmak üzere diğer yarışların geleceği ise belirsiz.