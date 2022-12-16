MotoGP 2022 kaza raporunu yayınladı, en çok kaza yapan sürücü Darryn Binder

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Kısa süre önce yayınlanan rapora göre 2022 sezonu tüm kategorilerde toplam 1.106 kazaya sahne oldu. Bu, son 12 yıldır en çok kazaya sahne olan ikinci sezon -birincilik ise 1.126 kaza ile 2017 sezonuna ait.

En az kazanın görüldüğü kategori MotoGP oldu. En üst kategoride bu sezon tam 335 kaza meydana geldi, yani yarış başına ortalama 16.7 kaza gerçekleşti.

Moto2, 428 kaza ile en çok kazayla karşılaştığımız kategori oldu -yani yarış başına ortalama 21,4 kaza! Moto3 ise nispeten sakin geçti: toplam 343, yarış başına 17,5 kaza.

Moto3 Moto2 MotoGP Toplam 1. Antrenman 46 52 35 133 2. Antrenman 68 85 50 203 3. Antrenman 42 78 68 188 4. Antrenman 26 26 Q1 27 22 32 81 Q2 26 36 19 81 Isınma 18 11 19 48 Yarış 116 144 86 346

Sezonun en çok kaza yapan ismi MotoGP çaylağı Darryn Binder oldu: Güney Afrikalı sürücü tam 27 kez kendini yerde bulurken, onu 23 kaza bir diğer çaylak sürücü Marco Bezzecchi izledi. Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Alex Marquez ise 21 kazayla üçüncü sırayı paylaştılar.

Listenin en dibinde ise Maverick Vinales yer almakta, Aprilia sürücüsü sezonu yalnızca iki kaza ile kapattı!

Moto2™ sınıfında Keminth Kubo 25 kaza ile sıralamada başı çekerken, Niccolo Antonelli 22, Aron Canet ve Jake Dixon 20 kaza ile lideri takip ettiler. Son Moto2 şampiyonu Augusto Fernandez ise zafere giden yolda toplam 13 kaza yaptı.

Moto3'te Elia Bartolini 22, Kaito Toba 20 ve Lorenzo Fellon 16 kaza ile en çok kaza yapan isimler oldular. Şampiyon Izan Guevara ise sadece beş kez kaza yaptı!

Sürücü Kategori Kaza sayısı Darryn Binder MotoGP 27 Keminth Kubo Moto2 25 Marco Bezzecchi MotoGP 23 Elia Bartolini Moto3 22 Niccolo Antonelli Moto2 22 Pol Espargaro MotoGP 21 Alex Marquez MotoGP 21 Kaito Toba Moto3 20 Aron Canet Moto2 20 Jake Dixon Moto2 20 Jorge Navarro Moto2 19 Zonta van den Goorbergh Moto2 18

En çok kazaya sahne olan piste baktığımızda ise, Autodromo Internacional do Algarve'nin net bir şekilde başı çektiğini görüyoruz. 2022 Portekiz GP'sinde tam 105 kaza yaşanırken, Le Mans (87) ve Misano (71) ilk üçü tamamladılar.

En çok kazaya sahne olan viraj ödülünü ise genelde Le Mans'ın sola dönülen 3. virajı alıyordu, ancak bu sene durum değişti! Artık zirve, Francesco Bagnaia da dahil olmak üzere birçok ismin kazaya karıştığı Sachsenring 1. viraja ait; tam 21 sürücü bu noktada kendini yerde buldu.

İkinci sırada Le Mans 7. Viraj (20), üçüncü sırada ise Misano 4. Viraj (17) yer aldılar.