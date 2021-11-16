MotoGP, 2022 katılımcı listesini yayınladı, VR46'nın hâlâ isim sponsoru yok

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Valencia GP'sinde Rossi, 432. grand prix'sine çıktıktan ve 26 sezonluk inanılmaz bir kariyer elde ettikten sonra emekli oldu.

Ancak İtalyan efsanenin MotoGP padoğundaki varlığı sürmeye devam edecek çünkü Rossi, Ducati motosikletleri ile beraber VR46 Racing Team adlı takımıyla birlikte olacak.

2021'de MotoGP'ye gireceği açıklanan takımda bir isim sponsoru olacağı da açıklanmıştı ve bu sponsorun, Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco olduğu belirtilmişti. Ancak Suudi Arabistan'lı şirket - Tanal Entertainment tarafından yapılan basın açıklamasının aksine - böyle bir sponsorluk anlaşmasının bulunmadığını belirtmişti.

Hem VR46 hem de Tanal Entertainment, Aramco ile bir anlaşmanın olduğu konusunda ısrarcı açıklamalarına devam etti ancak Aramco, Autosport'a yaptığı iki farklı açıklamada böyle bir anlaşmanın hiçbir zaman olmadığını belirtti.

Emilia Romagna GP'si hafta sonunda VR46 takım patronu Pablo Nieto, anlaşmanın gidişatının yavaş olduğunu ancak ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Buna rağmen bu konuda herhangi bir yeni açıklama yapılmadı ve FIM tarafından yayınlanan 2022 katılımcı listesinde Rossi'nin takımının adı VR46 Racing Team olarak geçti.

Takım gelecek sene, 2021'de Avintia Ducati'de VR46 renk düzeni ile mücadele etmiş olan Luca Marini ve 2021'de Moto2'de Sky VR46 ile yarışan Marco Bezzecchi ile yarışacak.

Luca Marini, Esponsorama Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini, serideki ikinci sezonunda güncel bir fabrika Ducati motosikleti ile mücadele edecek ancak, MotoGP'de 72 numara ile mücadele edecek olan Bezzecchi, Desmosedici GP21 ile pistte olacak.

VR46, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Valencia GP'nin ardından premier sınıftan ayrılan Avintia takımının yerini alacak.

Tech3 MotoGP çaylakları Raul Fernandez ve 2021 Moto2 dünya şampiyonu Remy Gardner, Moto2'de kullandıkları numaralar ile yarışmaya devam edecekler - Fernandez Moto2'de 25 ile, Gardner ise 87 ile mücadele etmişti.

Gelecek sene Yamaha ile mücadele edecek olan ve Moto3'ten direkt olarak MotoGP'ye geçecek olan RNF Racing çaylağı Darryn Binder ise, Moto3'te kullandığı 40 numara ile piste çıkacak.

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, şampiyonluğu aldıktan sonra 2022'de 1 numarayı kullanmayacağını açıklamıştı ve katılımcı listesinde de 20 numara ile devam ettiği görüldü.

Aprilia, gelecek sene tam bir fabrika takımı olarak MotoGP'de yer alacakken, Gresini Racing ise Ducati motosikletleri kullanarak yeniden uydu takımı olacak.

Aleix Espargaro ve Maverick Vinales ikilisi ile mücadele edecek olan Aprilia'nın ise isim sponsoru hâlâ açıklanmadı.

FIM aynı zamanda 2022 için Moto2 ve Moto3 katılımcı listelerini de yayınladı ve en önemli değişim, 2021 Moto3 dünya şampiyonu Pedro Acosta'nın 37 yerine 51 kullanması oldu çünkü 37 numara, Moto2'de Augusto Fernandez tarafından kullanılıyor.

Moto3'te yarışan temsilcimiz Deniz Öncü ise, Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele etmeye devam edecek ve bu sene olduğu gibi, gelecek sene de 53 numarayı kullanacak.

MotoGP 2022 katılımcı listesi:

4 ANDREA DOVIZIOSO – WITHU Yamaha RNF MotoGP Team

5 JOHANN ZARCO – Pramac Racing

10 LUCA MARINI – VR46 Racing Team

12 MAVERICK VINALES – Aprilia Racing

20 FABIO QUARTARARO – Monster Energy Yamaha MotoGP

21 FRANCO MORBIDELLI - Monster Energy Yamaha MotoGP

23 ENEA BASTIANINI – Gresini Racing MotoGP

25 RAUL FERNANDEZ – Tech3 KTM Factory Racing

30 TAKAAKI NAKAGAMI – LCR Honda

33 BRAD BINDER – Red Bull KTM Factory Racing

36 JOAN MIR – Team Suzuki Ecstar

40 DARRYN BINDER – WITHU Yamaha RNF MotoGP Team

41 ALEIX ESPARGARO – Aprilia Racing

42 ALEX RINS – Team Suzuki Ecstar

43 JACK MILLER – Ducati Lenovo Team

44 POL ESPARGARO – Repsol Honda Team

49 FABIO DI GIANNANTONIO – Gresini Racing MotoGP

63 FRANCESCO BAGNAIA – Ducati Lenovo Team

72 MARCO BEZZECCHI – VR46 Racing Team

73 ALEX MARQUEZ – LCR Honda

87 REMY GARDNER – Tech3 KTM Factory Racing

88 MIGUEL OLIVEIRA – Red Bull KTM Factory Racing

89 JORGE MARTIN – Pramac Racing

93 MARC MARQUEZ – Repsol Honda Team