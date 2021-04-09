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MotoGP, 2021'de Endonezya'daki cadde pistinde test yapmak istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

MotoGP, 2022'de Endonezya Grand Prix'sine dönmeden önce, bu yıl Endonezya'daki cadde pistinde test yapabilir.

MotoGP, 2021'de Endonezya'daki cadde pistinde test yapmak istiyor

MotoGP, 2019'da Endonezya'nın seriye ev sahipliği yapması için üç yıllık kontrat imzalamıştı ve Lombok adasındaki özel cadde pistindeki ilk yarışın 2021'de yapılması planlanmıştı.

Pist, pandemiden ötürü 2021 takvimi için yedek olarak açıklandı ancak devam eden pandemi durumu nedeniyle, programdan tamamen çıkarıldı.

Şu anda pistin inşasında sona doğru geliniyor ve MotoGP, 2022'nin Mart ayında bir yarış düzenlemelerinin mümkün olması halinde, yılın ilerleyen kısmında özel bir test yapabileceklerini açıkladı.

FIM'in yarış güvenlik şefi ve Franco Uncini ve Yarış Yönetimi temsilcisi Loris Capirossi, çarşamba günü giderek pisti incelediler. Dünya Sueprbike,14 Kasım'da buradaki ilk yarışını düzenlemeyi planlıyor.

Endonezya'nın devlete ait işletmeler bakanı Erick Thohir, “2022'nin mart ayında yapılacak MotoGP yarışını tamamen destekliyorum."

"Bu, Endonezya hükümetinin hızlandırılmış ulusal aşılama programıyla tam uyumlu."

"Hem yerli hem de yabancı misafirlerin güvenliğini garanti altına almak istiyoruz." dedi.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta şunları ekledi: “Lombok'a olan ziyaret çok başarılı geçti ve Mandalika International Street Circuit'in gelecekte takvimin en önemli yarışlarından biri olacağını doğrulayabiliriz."

"Endonezya, yalnızca Dorna için değil, şampiyonanın tüm tarafları için önemli bir pazar."

Mandalika Pisti, 1977 Yugoslavya GP'ye ev sahipliği yapan Hırvatistan'daki Opatija Pisti'nden bu yana ilk MotoGP cadde pisti olacak.

Mandalika pistinin bulunduğu lokasyon, yarış dışı faaliyetlerde halka açık olacak fakat modern güvenlik standartlarına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış durumda.

MotoGP, Endonezya'ya son kez 1997'de gitti ve son yarış Sentul pistinde yapılmıştı.

Endonezya, MotoGP'nin varlığını artırmaya çalıştığı bir dizi pazardan sadece biri. Finlandiya da MotoGP takvimine geri dönüyor.

Ayrıca kısa bir süre önce Macaristan'ın MotoGP'ye dönüşü için de anlaşma yapılmıştı.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Editör Lewis Duncan

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