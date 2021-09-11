MotoGP, 2021 takviminin nihai halini yayınladı, Arjantin GP iptal edildi
MotoGP, 2021 takviminin nihai halini yayınladı ve Arjantin Grand Prix'sinin iptal edildiğini dğruladı.
2021 takvimi, COVID-19 pandemisinden büyük oranda etkilendi ve yılın başında yayınlanan orijinal takvimde bir dizi değişiklik yapıldı.
Yıl boyunca Tayland, Malezya, Avustralya, Japonya ve Filandiya'daki yarışları tümü iptal edilirken, başlangıçta Nisan ayında yapılması planlanan Arjantin Grand Prix'si süresiz olarak ertelendi.
MotoGP ve FIM, bugün itibariyle Arjantin Grand Prix'sinin takvimden tamamen çıkarıldığını ve yarışın iptal edildiğini doğruladılar.
Aragon'dan sonra MotoGP takviminin tam olarak nasıl olacağı da netleşti. Bu hafta sonu yapılacak yarışın ardından sezon, beş yarışla beraber sona erecek.
Seri, 17-19 Eylül tarihleri arasında Milano'ya gidecek ve ardından 1-3 Ekim tarihleri arasında Amerika yarışı yapılacak. 22-24 Ekim tarihleri arasında seri, bir kez daha Misano'ya gelecek.
MotoGP, ikinci Misano yarışının adının Emilia Romagna and Made in Italy Grand Prix olacağını duyurdu.
Sezon, 5-7 Kasım'da Algarve'de yapılacak yarış ve 12-14 Kasım'da Valencia'da yapılacak final yarışıyla beraber sona erecek.
Böylelikle MotoGP, başlangıçta hedeflenen takvimin aksine 18 Grand Prix gerçekleştirmiş olacak.
MotoGP'nin Amerika yarışını gerçekleştirme kararı, Austin'de artan COVID-19 vakaları nedeniyle, yarışın iptal edilebileceği endişeleri ortasında alındı.
2021 MotoGP takvimi:
|Tarihli
|Grand Prix
|Pist
|26-28 Mart
|Katar*
|Losail
|2-4 Nisan
|Doha *
|Losail
|16-18 Nisan
|Portekiz
|Portimão
|30 Nisan-2 Mayıs
|İspanya
|Jerez
|14-16 Mayıs
|Fransa
|Le Mans
|28-30 Mayıs
|İtalya
|Mugello
|4-6 Haziran
|Katalonya
|Barselona
|18-20 Haziran
|Almanya
|Sachsenring
|25-27 Haziran
|Hollanda
|Assen
|6-8 Ağustos
|Steiermark
|Red Bull Ring
|13-15 Ağustos
|Avusturya
|Red Bull Ring
|27-29 Ağustos
|Britanya
|Silverstone
|10-12 Eylül
|Aragon
|Aragon
|17-19 Eylül
|San Marino
|Misano
|1-3 Ekim
|Amerika
|Austin
|22-24 Ekim
|Emilia Romagna
|Misano
|5-7 Kasım
|Algarve
|Portimão
|12-14 Kasım
|Valencia
|Valencia
* Gece yarışı
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