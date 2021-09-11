MotoGP, 2021 takviminin nihai halini yayınladı, Arjantin GP iptal edildi

2021 takvimi, COVID-19 pandemisinden büyük oranda etkilendi ve yılın başında yayınlanan orijinal takvimde bir dizi değişiklik yapıldı.

Yıl boyunca Tayland, Malezya, Avustralya, Japonya ve Filandiya'daki yarışları tümü iptal edilirken, başlangıçta Nisan ayında yapılması planlanan Arjantin Grand Prix'si süresiz olarak ertelendi.

MotoGP ve FIM, bugün itibariyle Arjantin Grand Prix'sinin takvimden tamamen çıkarıldığını ve yarışın iptal edildiğini doğruladılar.

Aragon'dan sonra MotoGP takviminin tam olarak nasıl olacağı da netleşti. Bu hafta sonu yapılacak yarışın ardından sezon, beş yarışla beraber sona erecek.

Seri, 17-19 Eylül tarihleri arasında Milano'ya gidecek ve ardından 1-3 Ekim tarihleri arasında Amerika yarışı yapılacak. 22-24 Ekim tarihleri arasında seri, bir kez daha Misano'ya gelecek.

MotoGP, ikinci Misano yarışının adının Emilia Romagna and Made in Italy Grand Prix olacağını duyurdu.

Sezon, 5-7 Kasım'da Algarve'de yapılacak yarış ve 12-14 Kasım'da Valencia'da yapılacak final yarışıyla beraber sona erecek.

Böylelikle MotoGP, başlangıçta hedeflenen takvimin aksine 18 Grand Prix gerçekleştirmiş olacak.

MotoGP'nin Amerika yarışını gerçekleştirme kararı, Austin'de artan COVID-19 vakaları nedeniyle, yarışın iptal edilebileceği endişeleri ortasında alındı.

2021 MotoGP takvimi:

Tarihli Grand Prix Pist 26-28 Mart Katar* Losail 2-4 Nisan Doha * Losail 16-18 Nisan Portekiz Portimão 30 Nisan-2 Mayıs İspanya Jerez 14-16 Mayıs Fransa Le Mans 28-30 Mayıs İtalya Mugello 4-6 Haziran Katalonya Barselona 18-20 Haziran Almanya Sachsenring 25-27 Haziran Hollanda Assen 6-8 Ağustos Steiermark Red Bull Ring 13-15 Ağustos Avusturya Red Bull Ring 27-29 Ağustos Britanya Silverstone 10-12 Eylül Aragon Aragon 17-19 Eylül San Marino Misano 1-3 Ekim Amerika Austin 22-24 Ekim Emilia Romagna Misano 5-7 Kasım Algarve Portimão 12-14 Kasım Valencia Valencia

* Gece yarışı