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MotoGP, 2021 takviminin nihai halini yayınladı, Arjantin GP iptal edildi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP, 2021 takviminin nihai halini yayınladı ve Arjantin Grand Prix'sinin iptal edildiğini dğruladı.

MotoGP, 2021 takviminin nihai halini yayınladı, Arjantin GP iptal edildi

2021 takvimi, COVID-19 pandemisinden büyük oranda etkilendi ve yılın başında yayınlanan orijinal takvimde bir dizi değişiklik yapıldı.

Yıl boyunca Tayland, Malezya, Avustralya, Japonya ve Filandiya'daki yarışları tümü iptal edilirken, başlangıçta Nisan ayında yapılması planlanan Arjantin Grand Prix'si süresiz olarak ertelendi.

MotoGP ve FIM, bugün itibariyle Arjantin Grand Prix'sinin takvimden tamamen çıkarıldığını ve yarışın iptal edildiğini doğruladılar.

Aragon'dan sonra MotoGP takviminin tam olarak nasıl olacağı da netleşti. Bu hafta sonu yapılacak yarışın ardından sezon, beş yarışla beraber sona erecek.

Seri, 17-19 Eylül tarihleri arasında Milano'ya gidecek ve ardından 1-3 Ekim tarihleri arasında Amerika yarışı yapılacak. 22-24 Ekim tarihleri arasında seri, bir kez daha Misano'ya gelecek.

MotoGP, ikinci Misano yarışının adının Emilia Romagna and Made in Italy Grand Prix olacağını duyurdu.

Sezon, 5-7 Kasım'da Algarve'de yapılacak yarış ve 12-14 Kasım'da Valencia'da yapılacak final yarışıyla beraber sona erecek.

Böylelikle MotoGP, başlangıçta hedeflenen takvimin aksine 18 Grand Prix gerçekleştirmiş olacak.

MotoGP'nin Amerika yarışını gerçekleştirme kararı, Austin'de artan COVID-19 vakaları nedeniyle, yarışın iptal edilebileceği endişeleri ortasında alındı.

2021 MotoGP takvimi:

Tarihli Grand Prix Pist
26-28 Mart Katar Katar* Losail
2-4 Nisan Katar Doha * Losail
16-18 Nisan Portekiz Portekiz Portimão
30 Nisan-2 Mayıs ispanya İspanya Jerez
14-16 Mayıs Fransa Fransa Le Mans
28-30 Mayıs İtalya İtalya Mugello
4-6 Haziran ispanya Katalonya Barselona
18-20 Haziran Almanya Almanya Sachsenring
25-27 Haziran Hollanda Hollanda Assen
6-8 Ağustos Avusturya Steiermark Red Bull Ring
13-15 Ağustos Avusturya Avusturya Red Bull Ring
27-29 Ağustos Birleşik Krallık Britanya Silverstone
10-12 Eylül ispanya Aragon Aragon
17-19 Eylül San Marino San Marino Misano
1-3 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika Austin
22-24 Ekim İtalya Emilia Romagna Misano
5-7 Kasım Portekiz Algarve Portimão
12-14 Kasım ispanya Valencia Valencia

* Gece yarışı

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