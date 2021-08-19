MotoGP, 2021 Malezya Grand Prix'sini iptal etti

2021 MotoGP takvimi, ülkelerde yapılan aşı çalışmalarına rağmen COVD-19 pandemisinden büyük oranda etkilendi ve çok sayıda yarış iptal edilirken, yerlerini yeni yarışlar aldı.

Şimdiye kadar Japonya, Avustralya ve Tayland'ın yanı sıra Finlandiya MotoGP yarışları, COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi. Malezya ise takvimdeki yerini koruyordu.

Fakat Dorna Sports, COVID-19 vakalarının artması nedeniyle, Malezya'daki Sepang yarışının arka arkaya ikinci kez iptal edileceğini açıkladı ve bundan ötürü 2021 takviminde bir kez daha değişiklik yapıldı.

Malezya GP'nin yerini şimdi Misano'da ikinci bir yarış alacak ve tuhaf bir şekilde, San Marino GP ile arka arkaya değil, Sepang için planlanan 24 Ekim tarihinde yapılacak.

Yarışın adı henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yılki ikinci Misano yarışı, Emilia Romagna adı altında yapılmıştı.

Bu, İtalyan taraftarlar için iyi bir haber. Çünkü Misano'da iki yarış olacağı için, sezon sonunda emekliye ayrılacak Valentino Rossi'yi burada iki kez seyretme şansı yakalayacaklar.

Açıklamada şöyle denildi: "FIM, IRTA ve Dorna Sports, 22-24 Ekim tarihleri arasında Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleşecek olan Malezya MotoGP yarışının iptalini açıklamaktan büyük üzüntü duyuyor."

“Devam eden COVID-19 pandemisi ve Malezya'ya girişle ilgili kısıtlamalar, yarışın iptal edilmesini zorunlu kılıyor."

“FIM MotoGP Dünya Şampiyonası, Malezya'daki özel taraftarlarının önünde yeniden yarış düzenleyebilmek adına 2022'de Sepang'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor."

“FIM, IRTA ve Dorna Sports aynı zamanda, daha önce MotoGP Malezya GP'si için planlanan 22-24 Ekim tarihlerinde Misano World Circuit Marco Simoncelli'deki İtalyan pistinde ikinci bir Grand Prix düzenleyeceğini açıklamaktan büyük mutluluk duyuyor."

“Bu yarışın adı ilerleyen zamanlarda duyurulacak."

“Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini'nin tarihi ise değişmeyecek.”

MotoGP böylelikle, Katar ve Avusturya'dan sonra bu yıl üçüncü kez bir pistte çifte yarış düzenlemiş olacak. Ayrıca Portekiz'de de ikinci bir yarış yapılacağı duyurulmuştu

Şu anda, Austin'deki Amerika Grand Prix'si 3 Ekim'de yapılması planlanıyor. Bununla beraber ülkedeki COVID-19 oranları ciddi şekilde arttı. Bu da yarışın yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soru işaretlerine yol açıyor.