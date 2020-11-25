MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

MotoGP, 2021 için jokerleri geri getirdi

paylaşım
yorumlar
MotoGP, 2021 için jokerleri geri getirdi
Ekleyen:

Bu, geçtiğimiz hafta Grand Prix Komisyonu’nun düzenlediği toplantıda alınan en önemli karar; böylelikle 2020’de Koronavirüs pandemisi sebebiyle yasaklanan jokerler geri getirilecek. Jokerler aynı zamanda, her etkinlikte klasman başına en fazla 2 sürücü kullanılması şartıyla Moto2 ve Moto3’te de kullanıma açılacak.

Jokerler COVID-19 sebebiyle getirilen kısıtlamalar dahilinde iptal edilmişti. Böylece Jorge Lorenzo’nun Katalunya Grand Prix’sinde Yamaha’yla planlanan ve taraftarların çok istediği geri dönüşü iptal olmuş ama aynı zamanda Michele Pirro’nun test takımının Ducati’siyle MotoGP’ye katılımı da önlenmişti.

Dorna’nın COVID karşıtı protokolüyle bulunan düzen sonrasında jokerlerin 2021 sezonu için geri getirilmesi ama etkinlik başına her klasmana 2 adet olacak şekilde sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Moto2 ve Moto3 için ise bir kısıtlamaya daha gidilerek düzenli olarak Dünya Şampiyonası’na katılım gösteren takımların joker sürücü kullanmasına izin verildi.

Sarı Bayraklar:

Regülasyonlar dahilinde alınan kararlardan etkilenen bir diğer konu ise sarı bayraklar oldu. Grand Prix Komisyonu, bu seneki regülasyonlarla tanıtılan; sarı bayrak altında geçiş yapan sürücünün antrenman boyunca kaydettiği tüm sürelerin silinmesi kararını yazılı kurallara geçirdi.

Pit yolunda hızlanma:

Pit yolunda hız sınırını aşan sürücülere etkinlik dahilinde verilecek ceza da düzenlendi. Bu seneye kadar pitten geçiş cezası verilmesi planlanıyordu fakat artık çift uzun tur cezasına değiştirildi. Aynı ceza erken kalkış durumunda da uygulanmakta.

Güvenlik depozitosu:

Şikayet veya temyiz durumunda uygulanan mevcut prosedür de resmileştirilerek regülasyonların değişmesine sebep oldu. Şikayet veya temyizde bulunan herhangi bir insan veya grubun başarılı olması durumunda alınan güvenlik depozitosunun iade edilmesi kararlaştırıldı. (Not: Vazgeçilen temyiz veya şikayetlerde alınan güvenlik depozitosu ise mevcut prosedür gereğince FIM tarafından faydalı amaçlar için kullanılacak bir fona aktarılmakta.)

En iyi Grand Prix:

Grand Prix Komisyonu tarafından, pandeminin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle en iyi Grand Prix’yi seçmenin adil olmayacağı kanaatine varıldı. Bunun yerineyse, 2020’de yarış düzenlenen 10 pistin hepsine zor zamanlarda şampiyonaya desteklemek adına gösterdikleri çok büyük gayretler sebebiyle özel bir kupa takdim edilecek.

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"

Önceki haber

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

Son Haberler

MotoGP, 2021 için jokerleri geri getirdi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, 2021 için jokerleri geri getirdi

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

1g
2
Formula 1

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

23s
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
4
World Superbike

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

1g
5
FIA F2

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

1g

Son Haberler

MotoGP, 2021 için jokerleri geri getirdi
MOTOGP

MotoGP, 2021 için jokerleri geri getirdi

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"
MOTOGP

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"
MOTOGP

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş
MOTOGP

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"
MOTOGP

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.