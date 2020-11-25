MotoGP, 2021 için jokerleri geri getirdi

Jokerler COVID-19 sebebiyle getirilen kısıtlamalar dahilinde iptal edilmişti. Böylece Jorge Lorenzo’nun Katalunya Grand Prix’sinde Yamaha’yla planlanan ve taraftarların çok istediği geri dönüşü iptal olmuş ama aynı zamanda Michele Pirro’nun test takımının Ducati’siyle MotoGP’ye katılımı da önlenmişti.

Dorna’nın COVID karşıtı protokolüyle bulunan düzen sonrasında jokerlerin 2021 sezonu için geri getirilmesi ama etkinlik başına her klasmana 2 adet olacak şekilde sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Moto2 ve Moto3 için ise bir kısıtlamaya daha gidilerek düzenli olarak Dünya Şampiyonası’na katılım gösteren takımların joker sürücü kullanmasına izin verildi.

Sarı Bayraklar:

Regülasyonlar dahilinde alınan kararlardan etkilenen bir diğer konu ise sarı bayraklar oldu. Grand Prix Komisyonu, bu seneki regülasyonlarla tanıtılan; sarı bayrak altında geçiş yapan sürücünün antrenman boyunca kaydettiği tüm sürelerin silinmesi kararını yazılı kurallara geçirdi.

Pit yolunda hızlanma:

Pit yolunda hız sınırını aşan sürücülere etkinlik dahilinde verilecek ceza da düzenlendi. Bu seneye kadar pitten geçiş cezası verilmesi planlanıyordu fakat artık çift uzun tur cezasına değiştirildi. Aynı ceza erken kalkış durumunda da uygulanmakta.

Güvenlik depozitosu:

Şikayet veya temyiz durumunda uygulanan mevcut prosedür de resmileştirilerek regülasyonların değişmesine sebep oldu. Şikayet veya temyizde bulunan herhangi bir insan veya grubun başarılı olması durumunda alınan güvenlik depozitosunun iade edilmesi kararlaştırıldı. (Not: Vazgeçilen temyiz veya şikayetlerde alınan güvenlik depozitosu ise mevcut prosedür gereğince FIM tarafından faydalı amaçlar için kullanılacak bir fona aktarılmakta.)

En iyi Grand Prix:

Grand Prix Komisyonu tarafından, pandeminin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle en iyi Grand Prix’yi seçmenin adil olmayacağı kanaatine varıldı. Bunun yerineyse, 2020’de yarış düzenlenen 10 pistin hepsine zor zamanlarda şampiyonaya desteklemek adına gösterdikleri çok büyük gayretler sebebiyle özel bir kupa takdim edilecek.