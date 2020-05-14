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MotoGP, 2020 yılı için "özel davet" sitemini kaldırıyor

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MotoGP, 2020 yılı için "özel davet" sitemini kaldırıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 May 2020 12:27

MotoGP organizatörü Dorna Sports, 2020 sezonu için her üç kategori için de özel davet sistemini rafa kaldırdı.

2020 MotoGP sezonu 19 Temmuz tarihinde Jerez'deki İspanya Grand Prix'si ile başlayacak. Dorna Sports, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle  koronavirüsün yayılım riskini azaltmak için çeşitli güvenlik önlemleri aldı.

Bu önlemlerden biri, padoktaki takım personelinin sayısını azaltmak oldu. Motorsport.com, mevcut özel davet sistemin MotoGP, Moto2 ve Moto3 için rafa kaldırıldığını öğrendi.

Her MotoGP markasının sezon başına üç özel davet hakkı bulunuyor. Genellikle bu özel davet ilgili markanın test sürücüsüne gidiyor. İmtiyaz hakkına sahip KTM ve Aprilia ise sezon başına altı özel davet hakkına sahip olabiliyorlar.

Yamaha, Mart ayında üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo'nun Barcelona'daki Katalonya Grand Prix'sinde özel davetle piste çıkacağını açıklamıştı. 

Yamaha, Lorenzo'nun yeniden planlanan Barcelona yarışına katılabilmesini ümit ediyordu fakat 2020 için özel davet kuralının kaldırılmasıyla Lorenzo'nun 2021 sezonuna kadar beklemesi gerekiyor.

Motorsport.com, Dorna'nın bu hafta içinde resmi bir açıklama yapacağını öğrendi. Dorna’nın kararı, tüm yarışlara seyahat eden takım personelini büyük ölçüde azaltmayı planlayan takımlar tarafından da onaylandı.

Geçen hafta konuşan Suzuki CEO'su Davide Brivio, 2020 için özel davet sisteminin kalkmasına destek vermişti.

"Bu, tartışmamız gereken bir konu. Eğer niyetimiz padokta mümkün olduğunca az sayıda insana sahip olmaksa, özel davete sahip olmanın pek fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu, fazladan en az 8 ya da 10 kişi anlamına geliyor."

Lorenzo'ya ek olarak, bu yıl Repsol Honda'da Stefan Bradl, Suzuki'de Sylvain Guintoli ve Ducati'de Michele Pirro'nun özel davetle piste çıkması bekleniyordu.

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Editör Filip Cleeren

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