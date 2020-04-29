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MotoGP, 2020 yarışları için takım personel sayısını azalttı

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MotoGP, 2020 yarışları için takım personel sayısını azalttı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Nis 2020 19:27

MotoGP, 2020 yarış hafta sonlarında padokta yer alacak insan sayısını kısıtlarken, 10 bin koronavirüs test kiti satın almayı planlıyor.

COVID-19'un patlak vermesi, sezonun ilk 11 ayağının iptal edilmesine veya ertelenmesine yol açtığı gibi, Temmuz ayı sonundan önce sezonun başlaması beklenmiyor.

Çarşamba günü açıklama yapan FIM, yeni takvimde Finlandiya, Almanya ve Hollanda yarışlarının yer almayacağını doğrulamıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu açıklama yapan Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta ise, Avrupa merkezli 10-12 yarışlık bir sezon planladıklarını ve sezonun Temmuz sonu veya Ağustos ayında başlayabileceğini belirtmişti.

Bu yarışların tamamı olmasa bile, genelinin seyircisiz yapılması bekleniyor ve aynı zamanda takım personelinde de azalmaya gidilecek.

Çarşamba akşam bir başka açıklama daha yapan Ezpeleta, tüm fabrika ve uydu takımlarına ek olarak, Moto2 ile Moto3 takımlarının hafta sonuna götüreceği personel sayısında kısıtlama olacağını doğruladı.

Ezpeleta, "Takımlar ile konuştuk ve MotoGP'deki fabrika takımlarının en fazla 40 çalışan, uydu veya bağımsız takımların 25 çalışan, Moto2 takımlarının 20 çalışan ve Moto3 takımlarının 15 çalışan barındırmasını uygun bulduk."

"Bununla beraber tabii ki de televizyon sinyalini ortaya koyan bir grup insan olacak; tüm bu gruplar, daha sonrasında da Dorna'da yarış organizasyonu adına alışan minimum sayıdaki insanlar burada olacak."

“Bu bize ortalama 1600 kişiye denk gelecek. Bu, MotoGP ailesini kontrol etme imkanı sunuyor."

“Ne yazık ki, şu anda basın olmayacak. Belki, tam olarak emin değilim ama belki bazı fotoğrafçılar herkese görüntü sağlamak için orada olabilir." dedi.

Ezpeleta ayrıca Dorna’nın ana şirketi Bridgepoint Capital’in 10.000 koronavirüs test kiti satın almak istediğini doğruladı.

"Sadece Bridgepoint ile anlaştığımız üzere 10.000 koronavirüs testi üzerinde çalışıyoruz."

“Herkes evinden ayrılmadan önce test edilecek, daha sonra piste vardıklarında ve eve döndüklerinde yine test edilecekler."

“Fikir bu. Bu 10.000 testi elde etmek için Bridgepoint'e ait başka bir şirketle çalışıyoruz."

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