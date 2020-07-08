Resmi: MotoGP, 2020 Amerika yarışını iptal etti

COVID-19 salgını, 2020 MotoGP sezonunu olumsuz etkiledi ve tamamen yeni bir takvim oluşturulması gerekti.

Geçen ay MotoGP, 19 ve 26 Temmuz'da Jerez'de arak arkaya iki yarışacağını açıkladı.

Ertelenen Amerika yarışının 13-15 Kasım'da Arjantin ve Valencia ile birlikte arka arkaya yapılan üçlü yarışın bir parçası olması bekleniyordu. Ancak Teksas eyaletindeki COVID-19 salgınındaki artış nedeniyle COTA yarışının iptaline karar verildi.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan COTA, 2020 MotoGP sezonunda Amerika yarışına ev sahipliği yapmayacağını duyurdu. 2021 yarışı ise 16-18 Nisan tarihlerinde yapılacak

Açıklamada, “13-15 Kasım 2020'de yapılması planlanan bu yılki etkinlik iptal edildi. Bilet sahiplerine daha fazla bilgi içeren bir e-posta gönderilecek. ” denildi.

COTA’nın iptali ile Tayland, Malezya ve Arjantin sezonun denizaşırı yarışları konumuna gelecekler.

2020'de iptal edilen diğer yarışlar Katar, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Japonya, Avustralya ve İtalya GP oldu.

Amerika MotoGP yarışının iptali, Formula 1 COTA yarışının bu yılki geleceğini de şüphe altına sokuyor.