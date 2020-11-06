MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı

2020 takvimi COVID-19 salgını nedeniyle harap oldu ve takvim Avrupa merkezli yarışlarla yeniden şekillendirildi.

Ancak yeni takvim normal şekilde planlandı.

2021 takvimi 28 Mart'ta Katar'da yapılacak gece yarışıyla başlayacak başlayacak. Ardından 11-18 Nisan'da Arjantin ve Amerika'da arka arkaya iki yarış olacak. Avrupa sezonu 2 Mayıs'taki İspanya Grand Prix'siyle başlayacak ve ardından Fransa, İtalya, Katalonya, Almanya ve Hollanda GP gerçekleştirilecek.

Yıllar sonra takvime dönmesi planlanan Finlandiya'daki yarış için 11 Temmuz planlandı. Ancak bu, Kymi Ring’in FIM’den onay almasına bağlı olacak.

Finlandiya GP'nin sezonun ilk yarısını kapatması planlanıyor. Ancak yaz tatilinden sonra yarışların ne zaman ve nerede devam edeceği belli değil.

Finlandiya ile 15 Ağustos'taki Avusturya GP arasında, genellikle Brno'daki Çek GP'si için kullanılan tarih şimdilik boş.

Silverstone'daki Britanya GP'si 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve 12 Eylül'de Aragon yarışı yapılacak. Takımlar bu yarıştan bir hafta sonra San Marino GP için Misano'ya gidecekler.

Asya'ya yapılan uçuşlardan ilki 3 Ekim'deki Japonya GP'si gerçekleşecek ve bir hafta sonra da Tayland GP'nin yapılması planlanıyor.

Avustralya ve Malezya GP'leri için 24 ve 31 Ekim tarihleri planlandı.

Şampiyona 14 Kasım'daki Valencia yarışıyla sona erecek.

Koronavirüsle ilgili belirsizlik nedeniyle MotoGP, üç yarışı da yedek listeye aldı. Bu üç yarış arasında Algarve, Mandalika ve Igora pisti bulunuyor.

Çek GP'nin gerçekleşmemesi durumunda, o yarışın yerine bu üç pistten biri kullanılacak. Ama Endonezya'daki pistin FIM tarafından onaylanması gerekiyor.

Geçici 2021 MotoGP takvimi:

28 Mart - Katar

11 Nisan - Arjantin

18 Nisan - Amerika

2 Mayıs - İspanya

16 Mayıs - Fransa

30 Mayıs - İtalya

6 Haziran - Katalonya

20 Haziran - Almanya

27 Haziran - Hollanda

11 Temmuz - Finlandiya **

Açıklanmadı - Açıklanmadı

15 Ağustos - Avusturya

29 Ağustos - Britanya

12 Eylül - Aragon

19 Eylül - Misano

3 Ekim - Japonya

10 Ekim - Tayland

24 Ekim - Avustralya

31 Ekim - Malezya

14 Kasım - Valencia

Rezerv mekanları:

Portekiz - Algarve International Circuits

Endonezya - Mandalika International Street Circuit **

Rusya - Igora Driver Circuit

Shakedown Testi: 14 - 16 Şubat

Sepang Testi: 19 - 21 Şubat

Katar Testi: 10 - 12 Mart