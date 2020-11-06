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MotoGP / Son dakika

MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı

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MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP, 2020 takvimini bugün itibariyle açıklarken, takvimde toplam üç yeni yarış bulunuyor.

2020 takvimi COVID-19 salgını nedeniyle harap oldu ve takvim Avrupa merkezli yarışlarla yeniden şekillendirildi.

Ancak yeni takvim normal şekilde planlandı.

2021 takvimi 28 Mart'ta Katar'da yapılacak gece yarışıyla başlayacak başlayacak. Ardından 11-18 Nisan'da Arjantin ve Amerika'da arka arkaya iki yarış olacak. Avrupa sezonu 2 Mayıs'taki İspanya Grand Prix'siyle başlayacak ve  ardından Fransa, İtalya, Katalonya, Almanya ve Hollanda GP gerçekleştirilecek.

Yıllar sonra takvime dönmesi planlanan Finlandiya'daki yarış için 11 Temmuz planlandı. Ancak bu, Kymi Ring’in FIM’den onay almasına bağlı olacak.

Finlandiya GP'nin sezonun ilk yarısını kapatması planlanıyor. Ancak yaz tatilinden sonra yarışların ne zaman ve nerede devam edeceği belli değil.

Finlandiya ile 15 Ağustos'taki Avusturya GP arasında, genellikle Brno'daki Çek GP'si için kullanılan tarih şimdilik boş.

Silverstone'daki Britanya GP'si 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve 12 Eylül'de Aragon yarışı yapılacak. Takımlar bu yarıştan bir hafta sonra San Marino GP için Misano'ya gidecekler.

Asya'ya yapılan uçuşlardan ilki 3 Ekim'deki Japonya GP'si gerçekleşecek ve bir hafta sonra da Tayland GP'nin yapılması planlanıyor.

Avustralya ve Malezya GP'leri için 24 ve 31 Ekim tarihleri planlandı.

Şampiyona 14 Kasım'daki Valencia yarışıyla sona erecek.

Koronavirüsle ilgili belirsizlik nedeniyle MotoGP, üç yarışı da yedek listeye aldı. Bu üç yarış arasında Algarve, Mandalika ve Igora pisti bulunuyor.

Çek GP'nin gerçekleşmemesi durumunda, o yarışın yerine bu üç pistten biri kullanılacak. Ama Endonezya'daki pistin FIM tarafından onaylanması gerekiyor.

Geçici 2021 MotoGP takvimi:

28 Mart - Katar
11 Nisan - Arjantin
18 Nisan - Amerika
2 Mayıs - İspanya
16 Mayıs - Fransa
30 Mayıs - İtalya
6 Haziran - Katalonya
20 Haziran - Almanya
27 Haziran - Hollanda
11 Temmuz - Finlandiya **
Açıklanmadı - Açıklanmadı
15 Ağustos - Avusturya
29 Ağustos - Britanya 
12 Eylül - Aragon
19 Eylül - Misano
3 Ekim - Japonya
10 Ekim - Tayland
24 Ekim - Avustralya
31 Ekim - Malezya
14 Kasım - Valencia

Rezerv mekanları:

Portekiz - Algarve International Circuits
Endonezya - Mandalika International Street Circuit **
Rusya - Igora Driver Circuit
 
Shakedown Testi:  14 - 16 Şubat
Sepang Testi:  19 - 21 Şubat
Katar Testi:  10 - 12 Mart
** homologasyona tabi
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Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

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