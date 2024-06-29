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Antrenman raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP 2. antrenman: Bagnaia lider, Vinales ikinci, Acosta üçüncü

MotoGP Hollanda 2. antrenman seansının lideri, Francesco Bagnaia oldu.

Rümeysa Öztürk
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP ikinci antrenman seansı olaylı başladı. Marco Bezzechi ilk dakikalarda motosikletinin kontrolünü kaybedip kendini yerde buldu ve antrenman seansına veda etti.

O sırada Francesco Bagnaia, 1.31.670'lik turuyla en hızlı süreyi yaparken, 0.380 saniye geride Marc Marquez  ikinci sıraya yerleşti. Jorge Martin de 0.499 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi. 

Seansın bitime 17 dakika kala, Raul Fernandez tur atmaya başlarken motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. 

Franco Morbidelli, tur atmaya başladığı sırada, kırmızı bayraklar çıktı. Kırmızı bayraklarının çıkmasının nedeni, pistte birçok parça bulunmasıydı. Sürücüler pistin temizlenmesini beklerken, pite girdiler. 

Seans bitimine 11 dakika kala devam etti ve sürücüler yeniden tur atmak üzere piste çıktı.

Antrenman seansının bitimine 5 dakika kala hiçbir sürücü, Bagnaia'nın yaptığı tur derecesine ulaşamadı. 

O sırada Pedro Acosta 1.32.040'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşti. Marc Marquez de o sırada benzer bir tur atarak 0.380 saniye geride üçüncü sıraya çıktı. 

Bagnaia, yeniden tur süresini geliştirmek amacıyla tur atarken pisti kestiği için turu iptal edildi. 

Jorge Martin, 1.32.507'lik derecesiyle 5. sıraya yerleşti. Son 1 dakika kala Maverick Vinales  1.32.414'lük tur atarak ikinci sıraya çıktı. Marc Marquez en hızlı turunu atmaya başladı ve 1.32.122'lik derecesiyle dördüncü sırada kalmaya devam etti. 

Bagnaia, son kez en hızlı turunu attı. Ancak turunu geliştiremedi. Martin son kez tur attığı sırada pisti kestiği için turu silindi. 

Böylece, Francesco Bagnaia antrenman seansının lideri olurken, Maverick Vinales ikinci oldu. Pedro Acosta da üçüncü sıraya yerleşti.

2. antrenman seansının sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13

1'31.670

   178.370  
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 15

+0.073

1'31.743

 0.073 178.228  
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 15

+0.321

1'31.991

 0.248 177.747  
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 15

+0.380

1'32.050

 0.059 177.633  
5 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 16

+0.499

1'32.169

 0.119 177.404  
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 15

+0.609

1'32.279

 0.110 177.193  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.648

1'32.318

 0.039 177.118  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 16

+0.657

1'32.327

 0.009 177.100  
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+0.737

1'32.407

 0.080 176.947  
10 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 16

+0.741

1'32.411

 0.004 176.939  
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 14

+0.776

1'32.446

 0.035 176.872  
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 14

+0.816

1'32.486

 0.040 176.796  
13 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 16

+0.819

1'32.489

 0.003 176.790  
14 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 10

+1.000

1'32.670

 0.181 176.445  
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+1.020

1'32.690

 0.020 176.407  
16 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 16

+1.096

1'32.766

 0.076 176.262  
17 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 14

+1.174

1'32.844

 0.078 176.114  
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+1.372

1'33.042

 0.198 175.739  
19 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 14

+1.574

1'33.244

 0.202 175.359  
20 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 14

+1.718

1'33.388

 0.144 175.088  
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 15

+1.726

1'33.396

 0.008 175.073  
22 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 17

+1.740

1'33.410

 0.014 175.047  
23 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 14

+1.798

1'33.468

 0.058 174.939  
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