MotoGP 2. antrenman: Bagnaia lider, Vinales ikinci, Acosta üçüncü
MotoGP Hollanda 2. antrenman seansının lideri, Francesco Bagnaia oldu.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
MotoGP ikinci antrenman seansı olaylı başladı. Marco Bezzechi ilk dakikalarda motosikletinin kontrolünü kaybedip kendini yerde buldu ve antrenman seansına veda etti.
O sırada Francesco Bagnaia, 1.31.670'lik turuyla en hızlı süreyi yaparken, 0.380 saniye geride Marc Marquez ikinci sıraya yerleşti. Jorge Martin de 0.499 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi.
Seansın bitime 17 dakika kala, Raul Fernandez tur atmaya başlarken motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Franco Morbidelli, tur atmaya başladığı sırada, kırmızı bayraklar çıktı. Kırmızı bayraklarının çıkmasının nedeni, pistte birçok parça bulunmasıydı. Sürücüler pistin temizlenmesini beklerken, pite girdiler.
Seans bitimine 11 dakika kala devam etti ve sürücüler yeniden tur atmak üzere piste çıktı.
Antrenman seansının bitimine 5 dakika kala hiçbir sürücü, Bagnaia'nın yaptığı tur derecesine ulaşamadı.
O sırada Pedro Acosta 1.32.040'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşti. Marc Marquez de o sırada benzer bir tur atarak 0.380 saniye geride üçüncü sıraya çıktı.
Bagnaia, yeniden tur süresini geliştirmek amacıyla tur atarken pisti kestiği için turu iptal edildi.
Jorge Martin, 1.32.507'lik derecesiyle 5. sıraya yerleşti. Son 1 dakika kala Maverick Vinales 1.32.414'lük tur atarak ikinci sıraya çıktı. Marc Marquez en hızlı turunu atmaya başladı ve 1.32.122'lik derecesiyle dördüncü sırada kalmaya devam etti.
Bagnaia, son kez en hızlı turunu attı. Ancak turunu geliştiremedi. Martin son kez tur attığı sırada pisti kestiği için turu silindi.
Böylece, Francesco Bagnaia antrenman seansının lideri olurken, Maverick Vinales ikinci oldu. Pedro Acosta da üçüncü sıraya yerleşti.
2. antrenman seansının sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
1'31.670
|178.370
|2
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|15
|
+0.073
1'31.743
|0.073
|178.228
|3
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|15
|
+0.321
1'31.991
|0.248
|177.747
|4
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|15
|
+0.380
1'32.050
|0.059
|177.633
|5
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|16
|
+0.499
1'32.169
|0.119
|177.404
|6
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|15
|
+0.609
1'32.279
|0.110
|177.193
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+0.648
1'32.318
|0.039
|177.118
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|16
|
+0.657
1'32.327
|0.009
|177.100
|9
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+0.737
1'32.407
|0.080
|176.947
|10
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|16
|
+0.741
1'32.411
|0.004
|176.939
|11
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|14
|
+0.776
1'32.446
|0.035
|176.872
|12
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|14
|
+0.816
1'32.486
|0.040
|176.796
|13
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|16
|
+0.819
1'32.489
|0.003
|176.790
|14
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|10
|
+1.000
1'32.670
|0.181
|176.445
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|16
|
+1.020
1'32.690
|0.020
|176.407
|16
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|16
|
+1.096
1'32.766
|0.076
|176.262
|17
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|14
|
+1.174
1'32.844
|0.078
|176.114
|18
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|14
|
+1.372
1'33.042
|0.198
|175.739
|19
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|14
|
+1.574
1'33.244
|0.202
|175.359
|20
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|14
|
+1.718
1'33.388
|0.144
|175.088
|21
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|15
|
+1.726
1'33.396
|0.008
|175.073
|22
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|17
|
+1.740
1'33.410
|0.014
|175.047
|23
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|14
|
+1.798
1'33.468
|0.058
|174.939
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