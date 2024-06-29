MotoGP 2. antrenman: Bagnaia lider, Vinales ikinci, Acosta üçüncü

MotoGP ikinci antrenman seansı olaylı başladı. Marco Bezzechi ilk dakikalarda motosikletinin kontrolünü kaybedip kendini yerde buldu ve antrenman seansına veda etti.

O sırada Francesco Bagnaia, 1.31.670'lik turuyla en hızlı süreyi yaparken, 0.380 saniye geride Marc Marquez ikinci sıraya yerleşti. Jorge Martin de 0.499 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi.

Seansın bitime 17 dakika kala, Raul Fernandez tur atmaya başlarken motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Franco Morbidelli, tur atmaya başladığı sırada, kırmızı bayraklar çıktı. Kırmızı bayraklarının çıkmasının nedeni, pistte birçok parça bulunmasıydı. Sürücüler pistin temizlenmesini beklerken, pite girdiler.

Seans bitimine 11 dakika kala devam etti ve sürücüler yeniden tur atmak üzere piste çıktı.

Antrenman seansının bitimine 5 dakika kala hiçbir sürücü, Bagnaia'nın yaptığı tur derecesine ulaşamadı.

O sırada Pedro Acosta 1.32.040'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşti. Marc Marquez de o sırada benzer bir tur atarak 0.380 saniye geride üçüncü sıraya çıktı.

Bagnaia, yeniden tur süresini geliştirmek amacıyla tur atarken pisti kestiği için turu iptal edildi.

Jorge Martin, 1.32.507'lik derecesiyle 5. sıraya yerleşti. Son 1 dakika kala Maverick Vinales 1.32.414'lük tur atarak ikinci sıraya çıktı. Marc Marquez en hızlı turunu atmaya başladı ve 1.32.122'lik derecesiyle dördüncü sırada kalmaya devam etti.

Bagnaia, son kez en hızlı turunu attı. Ancak turunu geliştiremedi. Martin son kez tur attığı sırada pisti kestiği için turu silindi.

Böylece, Francesco Bagnaia antrenman seansının lideri olurken, Maverick Vinales ikinci oldu. Pedro Acosta da üçüncü sıraya yerleşti.

2. antrenman seansının sonucu: