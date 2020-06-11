MotoGP, 13 yarışlık 2020 takvimini açıkladı!

MotoGP yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda kısa vadede Avrupa dışında bir yarış yapmayı planlamadıklarını zaten duyurmuştu. Bugün itibariyle 13 yarışlık bir takvim yayınlandı.

Şimdiye kadar henüz iptal edildiği açıklanmayan denizaşırı yarışlar Amerika, Arjantin, Tayland ve Malezya için durumun nasıl olacağı bilinmiyor. Bu yarışlar hakkında herhangi bir karar alınmadı ve zaten takvimde de yer almadılar.

Almanya, Hollanda, Finlandiya, Britanya, Avustralya ve Japonya ile sezonun ilk yarışı olan Katar mevcut 13 yarışlık takvimde yer almadı.

Sezon buna göre 19 Temmuz'da Jerez'de başlayacak ve ertesi hafta yine aynı pistte ikinci bir yarış yapılacak.

9 Ağustos'ta Brno, 16 ile 23 Ağustos'ta Red Bull Ring, 6 ile 13 Eylül'de ise Misano yarışları gerçekleşecek.

27 Eylül ile 4 Ekim'de Aragon, 11 Ekim'de Le Mans, 25 Ekim'de Barcelona ve 8 ile 15 Kasım'da ise Valencia yarışları yapılacak.

Böylelikle 5 pistte ikişer yarış yapılmış olacak.

MotoGP yönetimi, denizaşırı yarışlarla ilgili kararını Temmuz ayında verecek ve takvimde en fazla 17 yarış olabilecek.

Ek olarak Misano'daki San Marino yarışı, tuhaf şekilde F1 İtalya GP ile çakışacak.

Revize edilmiş 2020 MotoGP takvimi: