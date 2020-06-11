MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
25 Eki
-
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

MotoGP, 13 yarışlık 2020 takvimini açıkladı!

paylaşım
yorumlar
MotoGP, 13 yarışlık 2020 takvimini açıkladı!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Haz 2020 10:09

MotoGP, 2020 sezonu için 13 yarıştan oluşan 2020 takvimini açıkladı ve açıklanan takvimde sadece Avrupa'daki yarışlar yer aldı.

MotoGP yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda kısa vadede Avrupa dışında bir yarış yapmayı planlamadıklarını zaten duyurmuştu. Bugün itibariyle 13 yarışlık bir takvim yayınlandı.

Şimdiye kadar henüz iptal edildiği açıklanmayan denizaşırı yarışlar Amerika, Arjantin, Tayland ve Malezya için durumun nasıl olacağı bilinmiyor. Bu yarışlar hakkında herhangi bir karar alınmadı ve zaten takvimde de yer almadılar.

Almanya, Hollanda, Finlandiya, Britanya, Avustralya ve Japonya ile sezonun ilk yarışı olan Katar mevcut 13 yarışlık takvimde yer almadı.

Sezon buna göre 19 Temmuz'da Jerez'de başlayacak ve ertesi hafta yine aynı pistte ikinci bir yarış yapılacak.

9 Ağustos'ta Brno, 16 ile 23 Ağustos'ta Red Bull Ring, 6 ile 13 Eylül'de ise Misano yarışları gerçekleşecek.

27 Eylül ile 4 Ekim'de Aragon, 11 Ekim'de Le Mans, 25 Ekim'de Barcelona ve  8 ile 15 Kasım'da ise Valencia yarışları yapılacak.

Böylelikle 5 pistte ikişer yarış yapılmış olacak.

MotoGP yönetimi, denizaşırı yarışlarla ilgili kararını Temmuz ayında verecek ve takvimde en fazla 17 yarış olabilecek.

Ek olarak Misano'daki San Marino yarışı, tuhaf şekilde F1 İtalya GP ile çakışacak.

Revize edilmiş 2020 MotoGP takvimi:

Tarih Yarış Pist
19 Temmuz Spain İspanya Jerez
26 Temmuz Spain Endülüs Jerez
9 Ağustos Czech Republic Çek Cumhuriyetti Brno
16 Ağustos Austria Avusturya Red Bull Ring
23 Ağustos Austria Avusturya 2 Red Bull Ring
6 Eylül San Marino San Marino Misano
13 Eylül San Marino San Marino 2 Misano
27 Eylül Spain Aragon Motorland Aragon
4 Ekim Spain Aragon Motorland Aragon
11 Ekim France Fransa Le Mans
25 Ekim Spain Katalonya Barcelona
8 Kasım Spain Valencia Ricardo Tormo
15 Kasım Spain Valencia 2 Ricardo Tormo
Sonraki haber
Resmi: 2020 Mugello MotoGP yarışı iptal edildi

Önceki haber

Resmi: 2020 Mugello MotoGP yarışı iptal edildi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams'ı satın almak isteyen üç farklı aday olabilir

2
Formula 1

Sezonun son Sanal F1 yarışına beş F1 pilotu katılacak

24dk
3
Formula 1

Bottas: "Mercedes, Vettel'le anlaşma ihtimalini reddetti"

4
Formula 1

Campos, yani takım olarak Formula 1'e girmeyi düşünüyor

3s
5
Formula 1

Racing Point'in yeni fabrikası 2022'ye kadar ertelendi

1s

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

MotoGP, 13 yarışlık 2020 takvimini açıkladı!
MOTOGP

MotoGP, 13 yarışlık 2020 takvimini açıkladı!

Resmi: 2020 Mugello MotoGP yarışı iptal edildi
MOTOGP

Resmi: 2020 Mugello MotoGP yarışı iptal edildi

Anti-Doping Kuruluşu, Iannone'nin cezasının 4 sene olmasını istiyor!
MOTOGP

Anti-Doping Kuruluşu, Iannone'nin cezasının 4 sene olmasını istiyor!

Aprilia, Espargaro ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı
MOTOGP

Aprilia, Espargaro ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı

Stoner: "Marquez beni Honda'da istemedi"
MOTOGP

Stoner: "Marquez beni Honda'da istemedi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.