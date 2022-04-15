MotoAmerica'da yeni bir başlangıç yapan Petrucci, yeniden rekabetçi olmak istiyor

Haberi dinle

2012'den 2021'e kadar MotoGP'de mücadele eden ve Ducati fabrika takımı ile 2 yarış kazanmayı başaran Petrucci, MotoGP'den ayrılmasının ardından MotoAmerica Superbike'da Warhorse Ducati takımı adına yarışmaya başladı.

Petrucci daha önce ne V4 Panigale motosikletiyle ne de Dunlop lastikleri ile sürüş yapmamış olmasına rağmen sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. MotoGP'nin destek yarışı olarak geçtiğimiz hafta sonu COTA'da gerçekleşen mücadeleye ikinci sıradan başlayan Petrucci, düzenlenen iki yarıştan da galip ayrıldı.

Petrucci, Ocak ayında da Dakar Rallisi'nde Tech3 KTM ile -MotoGP'deki son sezonunu geçirdiği takım- mücadele etmiş ve bir etap galibiyeti elde etmeyi başarmıştı. Bu başarının ardından KTM ile tam zamanlı ralli pilotluğuna geçiş yapmayı düşünse de Ducati ile yaptığı görüşmelerin ardından ABD'ye taşınmaya ve MotoAmerica'da yarışmaya karar verdi.

İtalyan pilot, 2022'de World Superbike'a katılmayı ise reddetti, çünkü MotoGP'de karşısına çeşitli engeller çıkaran boyunun ona orada da yardımcı olmayacağını düşünmekte.

Petrucci, gelecekte ise olası bir WSBK ihtimalini reddetmiyor fakat MotoGP'deki son yılı onu rekabetçi bir şekilde yarışma isteğinden mahrum bıraktığı için yapmak istediklerini keşfedeceği "bir süreçten" geçtiğine inanıyor.

Autosport'a konuşan Petrucci, "Yeniden rekabetçi olabilmek için irademi bulmam gerekiyor çünkü geçtiğimiz hafta sonu COTA'da MotoGP gridinde bir yorumcu olarak bulundum ve çok iyi hissettim. MotoGP'de yarışmayı ve onda iki saniye, onda üç saniye için mücadele etmeyi özlemedim."

"Bu çok zor ve MotoGP'de geçen 10 yılın ardından gerçekten çok yoruldum."

“Bu yılın geçirmem gereken bir süreç olacağını düşünüyorum, sonrasında belki yeniden World Superbike'a geri dönme isteğini bulurum."

"Ama şu an için önümdeki sezona odaklanmak istiyorum ve belki iyi olursam burada kalabilirim çünkü burayı gerçekten seviyorum."

Race winner Danilo Petrucci, Warhorse HSBK Racing Ducati NYC Photo by: Brian J. Nelson

Petrucci ayrıca test sürücüsü olarak MotoGP gridinde kalma şansına da sahip olduğunu fakat "her şeyi değiştirmek istediğini", bunun da kısa ralli macerasını tetiklediğini söyledi.

Eski MotoGP sürücüsü, "World Superbike'a geçme şansım vardı, fakat MotoGP'deki son sezonum gerçekten zorluydu."

"Geçtiğimiz sezonun orta noktasında, Barcelona'da, Valentino Rossi ile mücadele ediyordum. Geçiş yapmayı başardım fakat iki tur sonra kaza yaptım."

"Çakıllarda yürürken kendime 'belki de zamanı gelmiştir' dedim. MotoGP'de test pilotu olarak kalmak için birkaç teklif aldım, World Superbike için de fırsatım vardı."

"Fakat hiçbirini istemedim. Her şeyi değiştirmek istedim."

"Buraya eğlenmeye, yeni bir ülkede bulunmaya geldim."

"Padoktaki ortam gerçekten çok iyi. Bu adamlarla MotoGP padoğundaki çocuklarla geçirdiğim bir yıldan çok daha fazla zaman geçirdim!"

"Burada olmak gerçekten güzel, bu yüzden burada olmayı seçtim." dedi.