Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

Beşinci başladığı yarışın startında birtakım sorunlar yaşayan ve sekizinciliğe kadar gerileyen Deniz, kısa süre içinde önündekilerle farkı kapattı ve ikinciliğe kadar çıktı.

Bir ara hata yapıp sıra kaybetse de yine gaza bastı Deniz ve önce Diogo Moreira'dan ikinciliği, bitime dokuz tur kala da Jaume Masia'dan liderliği aldı.

Liderliğini son tura kadar koruyan Deniz, son sektöre girilirken David Alonso-Masia mücadelesinden faydalanarak farkı açacak gibiydi, ancak Alonso hızla gelip kendisini agresif bir atakla geçti.

Masia da bu fırsatı değerlendirerek temsilcimizi geride bıraktı ve Deniz üçüncülüğe kadar geriledi.

Kalan iki virajda sonuç bir daha değişmedi, böylece çaylak sezonunda olmasına rağmen ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Alonso bu sezon üçüncü kez galibiyete uzandı.

İkinci sıra pole pozisyonundan başlayan Masia'ya giderken, Deniz üçüncü olarak bir kez daha podyuma çıktı.

Bizim için iyi haber, Daniel Holgado'nun kötü bir yarış geçirmesi ve 16. olarak puan alamamasıydı, böylece şampiyonada Deniz-Holgado farkı artık sadece 17!