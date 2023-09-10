Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!
Moto3 mücadelesi her zamanki gibi nefes kesti, Deniz Öncü son turuna lider girdiği yarışta üçüncü olabilirken, çaylak David Alonso son dört yarışta üçüncü kez galip. Şampiyona lideri Daniel Holgado ise puan alamadı!
Beşinci başladığı yarışın startında birtakım sorunlar yaşayan ve sekizinciliğe kadar gerileyen Deniz, kısa süre içinde önündekilerle farkı kapattı ve ikinciliğe kadar çıktı.
Bir ara hata yapıp sıra kaybetse de yine gaza bastı Deniz ve önce Diogo Moreira'dan ikinciliği, bitime dokuz tur kala da Jaume Masia'dan liderliği aldı.
Liderliğini son tura kadar koruyan Deniz, son sektöre girilirken David Alonso-Masia mücadelesinden faydalanarak farkı açacak gibiydi, ancak Alonso hızla gelip kendisini agresif bir atakla geçti.
Masia da bu fırsatı değerlendirerek temsilcimizi geride bıraktı ve Deniz üçüncülüğe kadar geriledi.
Kalan iki virajda sonuç bir daha değişmedi, böylece çaylak sezonunda olmasına rağmen ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Alonso bu sezon üçüncü kez galibiyete uzandı.
İkinci sıra pole pozisyonundan başlayan Masia'ya giderken, Deniz üçüncü olarak bir kez daha podyuma çıktı.
Bizim için iyi haber, Daniel Holgado'nun kötü bir yarış geçirmesi ve 16. olarak puan alamamasıydı, böylece şampiyonada Deniz-Holgado farkı artık sadece 17!
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|20
|-
|25
|2
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|20
|+0.036
|0.036
|20
|3
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|20
|+0.237
|0.201
|16
|4
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|20
|+0.764
|0.527
|13
|5
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|20
|+4.800
|4.036
|11
|6
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|20
|+7.782
|2.982
|10
|7
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|20
|+7.862
|0.080
|9
|8
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|20
|+8.072
|0.210
|8
|9
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|20
|+8.167
|0.095
|7
|10
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|20
|+8.353
|0.186
|6
|11
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|20
|+8.402
|0.049
|5
|12
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|20
|+9.075
|0.673
|4
|13
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|20
|+9.107
|0.032
|3
|14
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|20
|+10.846
|1.739
|2
|15
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|20
|+11.352
|0.506
|1
|16
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|20
|+11.441
|0.089
|17
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|20
|+17.232
|5.791
|18
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|20
|+17.356
|0.124
|19
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|20
|+17.584
|0.228
|20
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|20
|+17.616
|0.032
|21
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|20
|+20.479
|2.863
|22
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|20
|+25.834
|5.355
|23
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|20
|+25.966
|0.132
|24
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|20
|+27.097
|1.131
|25
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|20
|+37.132
|10.035
|26
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|20
|+37.589
|0.457
|27
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|20
|+48.240
|10.651
|dnf
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|1
|Yarış dışı
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