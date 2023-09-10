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Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

Moto3 mücadelesi her zamanki gibi nefes kesti, Deniz Öncü son turuna lider girdiği yarışta üçüncü olabilirken, çaylak David Alonso son dört yarışta üçüncü kez galip. Şampiyona lideri Daniel Holgado ise puan alamadı!

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Beşinci başladığı yarışın startında birtakım sorunlar yaşayan ve sekizinciliğe kadar gerileyen Deniz, kısa süre içinde önündekilerle farkı kapattı ve ikinciliğe kadar çıktı.

Bir ara hata yapıp sıra kaybetse de yine gaza bastı Deniz ve önce Diogo Moreira'dan ikinciliği, bitime dokuz tur kala da Jaume Masia'dan liderliği aldı.

Liderliğini son tura kadar koruyan Deniz, son sektöre girilirken David Alonso-Masia mücadelesinden faydalanarak farkı açacak gibiydi, ancak Alonso hızla gelip kendisini agresif bir atakla geçti.

Masia da bu fırsatı değerlendirerek temsilcimizi geride bıraktı ve Deniz üçüncülüğe kadar geriledi.

Kalan iki virajda sonuç bir daha değişmedi, böylece çaylak sezonunda olmasına rağmen ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Alonso bu sezon üçüncü kez galibiyete uzandı.

İkinci sıra pole pozisyonundan başlayan Masia'ya giderken, Deniz üçüncü olarak bir kez daha podyuma çıktı.

Bizim için iyi haber, Daniel Holgado'nun kötü bir yarış geçirmesi ve 16. olarak puan alamamasıydı, böylece şampiyonada Deniz-Holgado farkı artık sadece 17!

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 20 -       25
2 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 20 +0.036 0.036     20
3 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 20 +0.237 0.201     16
4 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 20 +0.764 0.527     13
5
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 20 +4.800 4.036     11
6 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 20 +7.782 2.982     10
7 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 20 +7.862 0.080     9
8
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 20 +8.072 0.210     8
9
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 20 +8.167 0.095     7
10 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 20 +8.353 0.186     6
11 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 20 +8.402 0.049     5
12 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 20 +9.075 0.673     4
13 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 20 +9.107 0.032     3
14 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 20 +10.846 1.739     2
15 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 20 +11.352 0.506     1
16 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 20 +11.441 0.089      
17 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 20 +17.232 5.791      
18 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 20 +17.356 0.124      
19 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 20 +17.584 0.228      
20 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 20 +17.616 0.032      
21
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 20 +20.479 2.863      
22 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 20 +25.834 5.355      
23 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 20 +25.966 0.132      
24 France L. Fellon CIP 20 KTM 20 +27.097 1.131      
25
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 20 +37.132 10.035      
26 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 20 +37.589 0.457      
27 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 20 +48.240 10.651      
dnf
D. Salvador CIP
 38 KTM 1       Yarış dışı  
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