Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

İspanyol sürücü geçen yıl Moto2 dünya şampiyonasını üçüncü sırada tamamladı ve sezonun son dört ayağı da dahil olmak üzere toplam beş galibiyet elde ettiği sezonun sansasyonel isimlerinden birisiydi.

Luca Marini'nin Honda ile anlaşmasının ardından VR46'nın kendisini düşünmesi sayesinde, bu sene bile Aldeguar'ın MotoGP'de yarışma şansı vardı.

Ancak, 18 yaşındaki Aldeguer'in Moto2'deki mevcut Speed Up takımıyla olan sözleşmesinden serbest bırakılması için ödemesi gereken ceza maddesi bu hamleyi engelledi.

Marc Marquez'in Gresini Ducati'ye gitme kararının ardından HRC'nin bile Marini'yi işe almadan önce onu istediği anlaşılıyor.

Speed Up'ın patronu Luca Boscoscuro ile ilişkisi çözülen Aldeguer, Ocak ayı ortasında Bologna'ya gitti ve Ducati'nin genel müdürü Gigi Dall'Igna ile görüştü.

Bugün MotoGP gridine sekiz motosikletini tedarik eden Ducati, Aldeguer'in fabrika ile yakın bağları olan Pramac takımının atölyesine yerleştirilmesi konusunda Ducati ile anlaştı.

Jorge Martin'in 2024'te Paolo Campinoti'nin takımındaki son yılını geçirmesi için her şey hazır görünüyor. Jorge Martin 2025'te ya fabrika Ducati takımına geçecek ya da Ducati'den ayrılacak gibi görünüyor.

Martin'in sözleşmesinde, geçen yıl şampiyonluğu kazanması halinde 2024 yılında fabrika Ducati takımına terfi etmesini sağlayacak bir madde bulunuyordu.

Fermin Aldeguer, Speed Up Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçtiğimiz Kasım ayında Valencia'da Autosport tarafından bu konu sorulduğunda Martin, Ducati'ye şu ana kadar fabrika koltuğunu hak ettiğini kanıtlayamadıysa, bir daha kanıtlayamayacağını söylemişti.

Martin, "Bence, samimi olarak konuşmak gerekirse, kırmızıda olma potansiyelimi henüz göstermediysem, asla kırmızıda olmayacağım çünkü bundan daha fazlasını yapmak oldukça karmaşık."

"Ve son yarışa geldiğimde, ikinci bitirdiğimde, beni oraya koymadılarsa, yine de koymayacaklarını düşünüyorum." demişti.

Geçen sezonun son bölümünde VR46'nın Aldeguer'e gösterdiği ilgiye rağmen, Ducati'nin Valentino Rossi'nin takımı ile Yamaha arasındaki olası bir ittifak konusundaki belirsizliği ve Tavullia takımının yapısının koruduğu bağımsızlık durumu, üreticinin çaylak için Pramac ile anlaşmasını sağladı.