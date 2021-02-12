MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı

Marquez, sezonun sonlarına doğru Jerez’de gerçekleştirilen İspanya Grand Prix’sinde geçirdiği kazada sağ humerus (pazu) kemiğini kırmıştı ve hemen ameliyata alınmıştı.

Birkaç gün sonra yine aynı pistte yapılacak yarışa gelmeye çalışan İspanyol sürücü, piste çıkmasının ardından kolundaki acının artması ve çok riskli olmasının ardından hafta sonuna veda etmek zorunda kalmıştı.

Ağustos ayında ikinci bir operasyona ihtiyaç duyan Marquez, sezona veda etmek zorunda kaldı. Ardından aralık ayında da üçüncü ameliyatını oldu.

Son ameliyatında doktorlar, iyileşme sürecini hızlandırmak için kalçasından koluna kemik nakletti, fakat önceki ameliyatından kaynaklı bir enfeksiyon oluşmasından dolayı iyileşme süreci gecikti.

Bu operasyondan sonra Marquez’in altı aylık bir iyileşme dönemi olacağı düşünülüyordu, ancak Honda şimdiye kadar sürücünün sağlığına kavuşma süreci konusunda ağzını sıkı tuttu.

Marquez yakın zamanda tekrar antrenmanlarına başladı ve bir süredir sahip olduğu omuz korumasını çıkarttı.

Ancak, 28 Mart'ta Katar'da yapılacak ilk yarışa altı hafta kaldı ve sezon öncesi testleri de Mart ayının ilk haftasında yapılacak. Bu da Marquez’in durumunu epey şüpheli kılıyor.

Marquez’in 2021 sezonunda Honda’daki takım arkadaşı Pol Espargaro olacak. İkili ilk defa 22 Şubat’taki resmî lansmanda HRC sürücüleri olarak birlikte görünecek.

Geçtiğimiz aylarda Marquez’in ilk yarışlara katılamaması halinde Honda’nın, eski Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso’yu düşünebileceği konuşulmuştu.

Ducati koltuğunu kaybettikten sonra 2021'de yarışlara ara veren Dovizioso, Honda’nın yedek sürücüsü olma ihtimalini reddetmedi.

Ancak şu anda görüldüğü üzere, Honda bu dedikodulara bir son verdi ve Marquez için bir yedeğe ihtiyaç duyulması durumunda test sürücüleri olan Stefan Bradl’ı kullanacaklarını söyledi.

Çeviri: Betim Aker