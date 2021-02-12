MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
124 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
131 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
180 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
194 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
215 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
236 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
250 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
257 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
271 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı

paylaşım
yorumlar
MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı
Ekleyen:

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez’in 2020 sezonundan ayrılmasına neden olan kırık kolu, Honda’ya göre iyileşmeye belirtileri göstermeye başladı.

Marquez, sezonun sonlarına doğru Jerez’de gerçekleştirilen İspanya Grand Prix’sinde geçirdiği kazada sağ humerus (pazu) kemiğini kırmıştı ve hemen ameliyata alınmıştı.

Birkaç gün sonra yine aynı pistte yapılacak yarışa gelmeye çalışan İspanyol sürücü, piste çıkmasının ardından kolundaki acının artması ve çok riskli olmasının ardından hafta sonuna veda etmek zorunda kalmıştı.

Ağustos ayında ikinci bir operasyona ihtiyaç duyan Marquez, sezona veda etmek zorunda kaldı. Ardından aralık ayında da üçüncü ameliyatını oldu.

Son ameliyatında doktorlar, iyileşme sürecini hızlandırmak için kalçasından koluna kemik nakletti, fakat önceki ameliyatından kaynaklı bir enfeksiyon oluşmasından dolayı iyileşme süreci gecikti.

Bu operasyondan sonra Marquez’in altı aylık bir iyileşme dönemi olacağı düşünülüyordu, ancak Honda şimdiye kadar sürücünün sağlığına kavuşma süreci konusunda ağzını sıkı tuttu.

Marquez yakın zamanda tekrar antrenmanlarına başladı ve bir süredir sahip olduğu omuz korumasını çıkarttı.

Ancak, 28 Mart'ta Katar'da yapılacak ilk yarışa altı hafta kaldı ve sezon öncesi testleri de Mart ayının ilk haftasında yapılacak. Bu da Marquez’in durumunu epey şüpheli kılıyor.

Marquez’in 2021 sezonunda Honda’daki takım arkadaşı Pol Espargaro olacak. İkili ilk defa 22 Şubat’taki resmî lansmanda HRC sürücüleri olarak birlikte görünecek.

Geçtiğimiz aylarda Marquez’in ilk yarışlara katılamaması halinde Honda’nın, eski Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso’yu düşünebileceği konuşulmuştu.

Ducati koltuğunu kaybettikten sonra 2021'de yarışlara ara veren Dovizioso, Honda’nın yedek sürücüsü olma ihtimalini reddetmedi.

Ancak şu anda görüldüğü üzere, Honda bu dedikodulara bir son verdi ve Marquez için bir yedeğe ihtiyaç duyulması durumunda test sürücüleri olan Stefan Bradl’ı kullanacaklarını söyledi.

Çeviri: Betim Aker

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor

Önceki haber

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso ameliyat oldu, 48 saat hastanede tutulacak

4s
2
Formula 1

Williams, efsanevi renk düzenine geri mi dönüyor?

2s
3
Formula 1

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

1g
4
Formula 1

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"

56 dk
5
Formula 1

Silverstone'u yenileyen şirket, Paul Ricard'ın da asfaltını yeniledi

1s
Son Haberler
MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı
MOTOGP

MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı

26dk
Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor
MOTOGP

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor

3s
Galeri: KTM ve Tech3'nın yeni MotoGP renk düzeni
MOTOGP

Galeri: KTM ve Tech3'nın yeni MotoGP renk düzeni

4s
KTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk düzenini tanıttı!
MOTOGP

KTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk düzenini tanıttı!

5s
MotoGP ve Takımlar Birliği, beş senelik yeni bir anlaşma imzaladılar
MOTOGP

MotoGP ve Takımlar Birliği, beş senelik yeni bir anlaşma imzaladılar

11 Şub 2021
Son Videolar
Pol Espargaro meets the RC213V 01:49
MotoGP
19 Oca 2021

Pol Espargaro meets the RC213V

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
9 Oca 2021

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı 00:48
MotoGP
10 Ara 2020

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

More from
Lewis Duncan
Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor
MotoGP / Son dakika

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor

KTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk düzenini tanıttı!
MotoGP / Son dakika

KTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk düzenini tanıttı!

MotoGP ve Takımlar Birliği, beş senelik yeni bir anlaşma imzaladılar
MotoGP / Son dakika

MotoGP ve Takımlar Birliği, beş senelik yeni bir anlaşma imzaladılar

More from
Marc Marquez
Rossi, MotoGP'nin Marquez'in Jerez'de dönmesine neden izin verdiğini anlamıyor
MotoGP / Son dakika

Rossi, MotoGP'nin Marquez'in Jerez'de dönmesine neden izin verdiğini anlamıyor

Hernandez: "Bradl, Dovizioso'dan daha iyi bir yedek pilot"
MotoGP / Son dakika

Hernandez: "Bradl, Dovizioso'dan daha iyi bir yedek pilot"

Marquez üçüncü ameliyatın ardından taburcu edildi
MotoGP / Son dakika

Marquez üçüncü ameliyatın ardından taburcu edildi

More from
Repsol Honda Team
Espargaro, Honda ile ilk MotoGP testi öncesinde "oldukça gergin"
MotoGP / Son dakika

Espargaro, Honda ile ilk MotoGP testi öncesinde "oldukça gergin"

Espargaro, Honda MotoGP takımında "kendini keşfetmekten" korkmuyor
MotoGP / Son dakika

Espargaro, Honda MotoGP takımında "kendini keşfetmekten" korkmuyor

Marc Marquez, 3. ameliyatın ardından 6 ay daha kaçırabilir!
MotoGP / Son dakika

Marc Marquez, 3. ameliyatın ardından 6 ay daha kaçırabilir!

Çok Okunanlar Bugün

Alonso ameliyat oldu, 48 saat hastanede tutulacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso ameliyat oldu, 48 saat hastanede tutulacak

Williams, efsanevi renk düzenine geri mi dönüyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, efsanevi renk düzenine geri mi dönüyor?

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"

Silverstone'u yenileyen şirket, Paul Ricard'ın da asfaltını yeniledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Silverstone'u yenileyen şirket, Paul Ricard'ın da asfaltını yeniledi

Alonso'nun çenesinde kırık yok, ancak dişlerinde kırıklar var
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso'nun çenesinde kırık yok, ancak dişlerinde kırıklar var

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

Son Haberler

MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor

Galeri: KTM ve Tech3'nın yeni MotoGP renk düzeni
MOTOGP MotoGP / Galeri

Galeri: KTM ve Tech3'nın yeni MotoGP renk düzeni

KTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk düzenini tanıttı!
MOTOGP MotoGP / Son dakika

KTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk düzenini tanıttı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.