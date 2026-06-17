Moreira, Honda fabrika koltuğuna doğru emin adımlarla ilerliyor

Diogo Moreira’nın MotoGP’deki çaylak sezonunda gösterdiği gelişim, Honda’nın kendisine yaptığı yatırımı haklı çıkarmakla kalmadı; aynı zamanda onu gelecek sezon fabrika takımına yükselme konusunda ilk sıraya yerleştirdi.

Moto2 şampiyonluğunu sadece şans veya iyi bir motosikletle kazanmanın imkânsız olduğu düşünüldüğünde, Brezilyalı pilotun yeteneği padoğun en dikkat çeken unsurlarından biri haline geldi.

2026 sezonu için boş koltuğu olan üreticiler arasında Moreira’ya en kapsamlı projeyi sunan taraf Honda oldu ve taraflar "2+1" şeklinde yapılandırılmış üç yıllık bir sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın son yılı olan 2028, 2027 sezonunun belirli bir noktasına kadar elde edilecek sonuçlara bağlanmıştı.

LCR sürücüsünün şimdiye kadar gösterdiği performans, Honda’nın işlerin ters gitme ihtimaline karşı elinde tuttuğu bu garanti maddelerini tamamen gereksiz kılıyor. Mevcut tablo, Sao Paulo doğumlu sürücünün, Joan Mir ve Luca Marini'nin ayrılması beklenen 2027 fabrika takımında Fabio Quartararo’nun takım arkadaşı olmak için tüm gereklilikleri fazlasıyla sunduğunu gösteriyor.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Photo by: Team LCR

Geçtiğimiz kasımda Valensia GP sonrası yapılan testlerde RC213V’nin koltuğuna ilk kez oturduğundan beri Moreira, sürekli yükselen bir grafik çizdi. Arka yol tutuşunun düşüklüğüyle bilinen oldukça zorlu bir motosiklete rağmen harika bir uyum sağladı ve artık motosikletin üzerinde kendini daha rahat hissettiğini kabul ediyor.

Gelişim sürecini Motorsport.com’a anlatan Moreira, şu ifadeleri kullandı: "Adım adım ilerliyoruz ve işler oldukça yolunda gidiyor.”

“Motosikletin kendisinde değil ama sürüş tarzımda geliştirmeye odaklanabileceğimiz önemli bir nokta keşfettik: Her şey motosiklet üzerinde daha sakin kalmak ve pürüzsüz sürüşe odaklanmakla ilgili. Barselona yarışından sonra yaptığımız test bana çok yardımcı oldu."

Genç pilotun hız konusundaki istikrarı kadar hata yapmaması da dikkat çekici. Moreira tüm sezon boyunca sadece üç kez kaza yaptı; gridde ondan daha az düşen isimler ikişer kazayla yalnızca Quartararo ve Raul Fernandez oldu.

Bu pozitif sonuçlar, özellikle Somkiat Chantra ile yaşanan hayal kırıklığının ardından Honda yönetiminin gözünden kaçmadı.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Photo by: Team LCR

Moreira, yönetimin ilgisinden memnun olduğunu belirterek, "Patronlar garaja beni görmeye sık sık geliyorlar. Eğer mutlularsa bu beni motive ediyor çünkü işleri doğru şekilde yaptığımız anlamına geliyor.”

“Macaristan hafta sonunun büyük bölümünde en iyi Honda sürücüsü olmak da bana ekstra bir güç verdi.”

“En iyi Honda sürücüsü olmak benim için çok şey ifade ediyor. Yalan söylemeyeceğim; bu benim ve takımımın ilk hedefi, çünkü en adil karşılaştırma her zaman aynı motosikleti kullanan sürücülerle yapılan karşılaştırmadır." dedi.

Son Moto2 dünya şampiyonu, bu hafta sonu Brno’da yeniden piste çıkacak. Ancak pazartesi günü yapılacak testlere katılmayacak çünkü Honda, 2027 projesi olan yeni 850cc prototipini değerlendirmek üzere Mir ve Marini'yi seçti.

Honda şu anda sadece şirket için değil, iki sürücüsünün gelecekteki kariyerleri için de kritik olabilecek bir kararla karşı karşıya. Japon üreticinin kağıt üzerinde şu anda Moto2'de Aspar için yarışan David Alonso'yu önümüzdeki sezon MotoGP'ye getirmek için menajeri Bob Moore ile imzaladığı ön anlaşmaya sadık kalması gerekiyor.

Ancak Alonso'yu Quartararo gibi bir yıldızın yanına koymak, şu aşamada ne Honda ne de sürücünün kendisi için mantıklı bir seçenek gibi görünmüyor çünkü Alonso, Moto2'de kendisinden beklenen performans seviyesini tam olarak sergileyemedi.

Sağ omzundaki süregelen sakatlık nedeniyle engellenmiş olsa da, henüz podyum finişi göremedi ve şampiyona lideri Manuel Gonzalez'in 80 puandan fazla gerisinde, altıncı sırada yer alıyor.