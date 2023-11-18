Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

Katar Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansı, Aleix Espargaro'nun Franco Morbidelli'nin kaskına tokat atmasıyla çirkin görüntülere sahne olmuştu.

Sadece televizyon görüntülerine bakarak olayı anlatacak olursak; Espargaro, pist üstünde Morbidelli'nin önünde ilerliyordu. İkili 5. viraja doğru gelirken Morbidelli içeri doğru bir atak yaptı ve biraz yakın bir şekilde de olsa Espagaro'yu geçti.

Espargaro bu hareketi pek beğenmemiş olacak ki hiç vakit kaybetmeden 6. virajda bu sefer kendisi atak yapmayı denedi ve bu ikili temas yaşadılar. Temas sonucu iki sürücü de pist dışında taştı.

Düşük hızda yaşanan bu temasın ardından iki sürücü de yavaş bir şekilde piste geri döndü. Morbidelli, Espargaro'ya sakin olması yönünde el hareketleri yapıyordu. Morbidelli'nin bu hareketlerini gören Espargaro hızlandı ve Morbidelli'nin yanına gelip Yamaha sürücüsünün kaskına vurdu ya da tokat attı.

Olayın videosu:

Beklendiği gibi bu olay inceleme altına alındı ve hakemler, iki isimle de konuştuktan sonra Aprilia sürücüne ceza verdiler.

Olayı değerlendiren kurul, sportmenlik dışı davranıştan sorumlu tuttuğu Espargaro'ya 10.000 Avro para cezası verdi. Ayrıca İspanyol sürücü, Pazar günkü ana yarış için 6 sıra grid cezası aldı. Bu da Espargaro'nun 16. sıraya gerileyeceği anlamına geliyor.



Sıralama turları sonrasında gelen tek ceza bu değildi, Iker Lecuona da Q1 seansında Enea Bastianini'yi engellediği için 3 sıralık grid cezası aldı.