Morbidelli: "Zarco hiç saygı göstermedi"

Petronas SRT sürücüsü Morbidelli ile Avintia Ducati sürücüsü Zarco, yarışın 9. turunda 2. virajda temas yaşadılar. Zarco, Morbidelli'ye atak yaptı ancak o esnada onun önüne doğru açılınca Morbidelli'nin önüne geldi ve Morbidelli ona vurmaktan kurtulamadı.

Bu temas sonucunda Zarco ve Morbidelli'nin motosikletleri ilerleyip virajda Yamaha sürücülerinin önünden kıl payı geçti ve büyük bir facia atlatıldı.

Kazanın ardından Morbidelli kontrol için tıbbi merkeze götürüldü ve ciddi bir yaralanmasının olmadığı görüldü. Morbidelli'nin bu hafta sonu yarışması bekleniyor.

Konuyla alakalı Sky Italia'ya konuşan Morbidelli, "Zarco yarı katil. 300 km/s hızda bu şekilde fren yapmak, gerçekten ne kendine ne de yarıştığın insanlara sevginin olmadığını gösterir.

"Umarım bu korkunç kaza onun biraz daha düşünmesini sağlar çünkü gerçekten hem ben, hem de kendisi, hem de Valentino ve Maverick için gerçekten tehlikeliydi."

"Üzgünüm çünkü bir şey yapamadım. Frenlediğim an Johann yönünü değiştirdi ve benim yarış çizgime girdi. Onun hava koridoruna girdiğim için ona vurmaktan başka bir seçeneğim kalmadı." dedi.

Zarco'da kaza nedeniyle bazı ezikler oluşurken Fransız sürücüye ceza verilmedi.

Zarco, frenleme esnasında kasıtlı bir şekilde yön değiştirmediğini, kazanın ardından "çılgın birisi" olmadığını açıklamak için Rossi ile görüştüğünü söyledi.

Zarco, "Kötü olan şey, Rossi ve Morbidelli'yi durdurmak için bunu kasıtlı olarak yaptığımı düşünüyor olmaları."

"Böyle bir düşüncem yoktu. Geçebileceğimi düşünerek frenledim. Ancak onu durdurmak için çizgimi değiştirmek istemedim."

"Bunu yapmak delice ve tehlikeli olur. Bunu yapmayacak kadar bilincim yerinde. Frenleme esnasında zihnimde herhangi bir kötü düşünce yoktu."

"Tıbbi merkezde Franco'yu gördüğümde sarıldık. Her ikimiz de korkmuştuk."

"Ardından Franco ve Valentino'nun kötü yorumlarını görünce üzüldüm. Bu yüzden Valentino ile 10 dakika konuştum."

"Neler olduğunu ona anlattım. Artık her şey daha iyi. Kötü bir olay yaşadık ancak neyse ki kimse yaralanmadı."

"Valentino ile 10 dakika konuşarak ona çılgın birisi olmadığımı anlatmaya çalıştım." dedi.