Morbidelli: "Yamaha'nın son sırada olması beni korkutmuyor"

Son iki yıldır fetret devrine giren Japon üreticiler Yamaha ve Honda, özellikle bu yıl tam anlamıyla dibe vurmuş vaziyetteler.

Her ne kadar Honda'nın LCR sürücüsü Alex Rins ile bir zaferi, Yamaha'nın ise Fabio Quartararo ile iki podyumu olsa da, bu iki takımın şampiyonluk için savaşmadıkları her senaryo başarısızlık kabul edilmekte.

Şu anda Yamaha üreticiler şampiyonasının son sırasında yer alıyor, Honda ise sadece yedi puan önde, dolayısıyla iki taraf için de alarm zilleri çalıyor.

Bu iki üreticinin son durumu hakkında konuşan Morbidelli, "Olup bitenler dışarıdan bakıldığında tuhaf görünebilir, ancak içeriden bakıldığında hayır, durumumuz şaşırtıcı değil."

"Bu durumu iyileştirmek için çalışıyoruz, tamamen odaklandık."

"Yamaha'yı şampiyonanın dibinde görmek beni korkutmuyor."

"Bir pilot olarak daha iyi bir iş çıkarmaya, tutarlı olmaya, hızlı olmaya, maksimuma ulaşmaya ve sınırları zorlamaya daha fazla odaklanmış ve motive olmuş durumdayım." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Üreticiler şampiyonasında sonuncu olabiliriz, ancak takımlar şampiyonasında altıncıyız."

"Bu, her iki sürücünün de maksimumu alabildiği ve eve iyi puanlarla dönebildiği anlamına geliyor."

"Ancak elbette motosikletin gelişmesi gerekmekte." dedi.

Yamaha'daki geleceği de belirsizliğini koruyan Morbidelli'nin ismi, akıl hocası Valentino Rossi'nin takımı VR46 ile anılmakta.

Gelecek planları hakkında konuşan Morbidelli, "Britanya GP'sinde geleceğimin belli olacağını düşünüyorum."

"Umarım yaz arasının ardından daha fazlasını biliyor olurum." dedi.