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MotoGP / Haberler

Morbidelli: "Yamaha'nın 2021 MotoGP güncellemeleri 'kayda değer'"

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Franco Morbidelli, Petronas SRT'nin 'A-Spec' Yamaha MotoGP motosikletine getirilen "kayda değer" güncellemelerin, 2020'de yaşadığı sorunların bir kısmını çözdüğünü söyledi.

Morbidelli: "Yamaha'nın 2021 MotoGP güncellemeleri 'kayda değer'"

3 kez MotoGP yarış galibi, geçen sene şampiyonayı 2. sırada tamamlayarak Yamaha'nın lider sürücüsü olsa da, 2021'de tekrardan eski 'A-Spec' motosikletle yarışacak.

Morbidelli'nin geçen sene sürdüğü motosiklet temelinde hafif değiştirilmiş bir 2019 M1'di, fakat Yamaha Katar'daki sezon öncesi testlerinde motosiklete bazı güncellemeler getirince İtalyan sürücü bunun "güzel bir sürpriz" olduğunu söylemişti.

Morbidelli'nin motosikleti bazı yarışlarda birkaç sorunla karşılaşsa da 2020 sezonunda en istikrarlı Yamaha motosikletiydi.

Testlerden sonra Autosport/Motorsport.com tarafından, getirilen güncellemelerin geçen sene yaşadığı bazı sorunları çözüp çözmediği sorulduğunda Morbidelli şu cevabı verdi: "Yani evet, çok basit fakat çok kayda değer çözümlerdi ve çok kolay bir yoldu." 

"Dolayısıyla Yamaha'nın getirdiği güncellemelerin diğer pistlerde de işe yarayacağını düşünüyorum. Bunu hem düşünüyorum hem de diliyorum."

Yamaha patronları geçtiğimiz ay Japon markanın fabrika takımı lansmanında, 2021 şasisinin Morbidelli'nin kullandığına daha yakın olacağını açıklamıştı.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli Katar'daki sezon öncesi testlerini genel sıralamada 4. sırada ve ldierin sadece 0.140 sn gerisinde tamamlarken önünde Yamaha'nın her 2 fabrika sürücüsü Maverick Vinales ve Fabio Quartararo yer alıyordu.

Testi özetleyen Morbidelli şunları söyledi: "Mutluyum, yeterince hazır hissediyorum."

"Elbette daha iyi yapabilirdim fakat durumumuz halihazırda iyi, yani bulunduğumuz konumdan mutluyum."

"Motosiklette geliştirebileceğimiz bazı yönler var fakat bunu zamanla göreceğiz."

"Hafta sonunun nasıl geçeceğini görmemiz gerek. Yani hafta sonlarının zorlu geçeceğini söyleyebilirim çünkü hedeflediğim pozisyonlar için yarışacağım."

"Yani üst sıralar için, çünkü testlerde gayet hızlı hissediyordum, iyi bir hız yakalamıştım ve genel olarak da hızlı görünüyordum."

"Hafta sonuna iyi sıraları hedefleyerek girebileceğimizi düşünüyorum fakat elbette koşullar değişebilir ve, testlerde ve geçen sene içinde sahip olduğumuz konumu değiştirebilir."

"Fakat şu anda gayet iyi hissediyorum, yeterince hazırım ve ilk hafta sonuna girmek için fazlasıyla enerjiğim."

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Editör Lewis Duncan

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