Morbidelli: "Yamaha'da kalmak isteyip istemediğimi sorgulamaya başlamıştım"

2018 yılında Marc VDS Honda ile MotoGP'ye adım atan Morbidelli, Petronas SRT uydu takımına katıldığı 2019'dan beri Yamaha ile çalışıyor.

2021 yılında fabrika takımına katılan Morbidelli'nin koltuğu son haftalarda sallanıyordu ve geçtiğimiz günlerde, bu iddialar gerçeğe döndü.

Açıklamaya göre Morbidelli yeni sezonda koltuğunu LCR Honda sürücüsü Alex Rins'e kaybedecek.

Britanya Grand Prix'si öncesinde konuşan Morbidelli, şöyle dedi: "İyi performans göstermediğimiz ve paketin şu anda harika sonuçlar elde etmek için yeterli olmadığı herkes tarafından bilinen bir şey."

"Yani bu bir sır değil, ayrıca yönetimin diğer sürücülerle konuştuğu gerçeği de işin büyüsünü biraz bozdu."

"Mugello'dan sonra da söylemiştim; Yamaha'da kalmak istiyor muyum diye kendimi sorguluyordum."

"Fakat takımın sözleşmemi yenilemeyip, harika bir sürücü olan Alex ile anlaşarak işimi kolaylaştırdığını söylemem lazım."

"Şu anda biraz rahatsız bir pozisyondayım çünkü şu anda gelecek yıl için bir koltuğum yok ama bu sezonun ikinci yarısı için ekstra motivasyon olabilir."

Morbidelli'nin ayrılışının açıklanmasının ardından konuşan Yamaha takım patronu Lin Jarvis motogp.com'a şunları söyledi "Değişiklik yapmak takımın kararıydı. Benim kişisel görüşüm takımın yapmak zorunda olmadığı fakat sonunda yapmayı seçtiği bir şeydi."

"Bence her iki taraf için de iyi olabilir, çünkü bir sürücü olarak iyi performans gösteremiyorsanız, bazen ortamı ve motivasyonu değiştirmek hem sürücü hem de takım için iyi olabilir."

"Bakalım. Bir değişiklik yapmanın zamanı gelmişti."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi'nin öğrencisi olan Morbidelli, Marco Bezzecchi'nin başka bir Ducati takımına geçeceği söylentilerinin gerçekleşmesi halinde VR46 takımıyla MotoGP'de kalmayı umuyor.

28 yaşındaki İtalyan sürücü, 2020'nin ikinci yarısındaki güçlü performansını tekrarlamayı umduğunu söyledi.

"Hedefim bu. Kendimi güçlü ve deneyimli hissediyorum."

"28 yaşındayım, yani nispeten gencim ve bu kategoride bazı harika duygular yaşadım. Farkında bile olmadan şampiyonluk için mücadele etme şansım oldu."

"Bunu tekrar yaşamak istiyorum ve bunun için çalışıyorum. Eminim VR46 yönetimi kendimi affettirmem ve önemli puanlar için mücadeleye geri dönmem için bana ellerinden gelen en iyi şekilde destek olacaktır."

"Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biri oldum. Ayrılık aslında o kadar da zor değildi, sadece pek çok insandan üzgün olduklarına yönelik mesajlar almak durumu zorlaştırdı. Bu beni üzen bir şey."

"Fakat sorun değil, bu dünya böyledir ve sizi motive eden bir şeyler hep vardır."

"Şu anda boşta olmam da bir tür motivasyon diyebiliriz."