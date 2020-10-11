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MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Morbidelli, Yamaha'nun ‘işlevsiz’ kalmasından ötürü ‘kabus’ yarıştan çekiniyor

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Morbidelli, Yamaha'nun ‘işlevsiz’ kalmasından ötürü ‘kabus’ yarıştan çekiniyor
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

11. Sıradaki Franco Morbidelli, MotoGP Fransa Grand Prix’sinde diğer yarışçıların arasında kaldığından Yamaha’sının güçlü yanlarının “işlevsiz” kalmasını bekliyor.

Petronas SRT sürücüsü Cumartesi günü sıralama turlarının çoğunda pole pozisyonu için savaşın içindeydi, ama ikinci turunda, M1’de “aynı hissi almadığını” söyledi ve 1.31,891’lik süresini geliştiremedi. Bu da onu 11. yaparak Ağustos’ta Steiermark GP’de elde ettiği sezonunun en kötü sonucunu tekrarlamasına yol açtı.

Sebebiyse Yamaha’nın güç düşüklüğüydü – Le Mans’ta M1’de en hızlı Yamaha, Ducati’lerin 10 km/h gerisindeydi –, Maverick Vinales ve Le Mans’ta pole pozisyonunu alan Fabio Quartararo da Misano’da bunun M1’de geçiş yapmayı çok zorlaştırdığını söylemişti.

3 Ducati’nin kendisinin önünde başlayacak olmasıyla Morbidelli, yarışta geçiş yapmaya çalışma konusunda ‘çok tedirgin’.

Morbidelli: “Geçiş yapma konusunda çok tedirginim çünkü çok zor olacak ve bir kabusa dönüşecek. Zaten biliyordum, kalabalığın içinde güçlü yanlarımız işlevsiz kalıyor.” dedi.

“Dolayısıyla yarınki yarış, ilk Avusturya yarışından sonraki en zor yarışım olacak, ama buraya savaşmaya geldik ve yarın maksimumuzu vererek elde edebileceğimiz en iyi pozisyonu elde etmeye çalışacağız.”

“Hayal kırıklığına uğradım çünkü hızlı olduğumu sanıyordum ve ilk zaman turumda olduğum kadar hızlıydım da. Fabio'nun tur zamanının 0.2 saniye gerisindeydim, ben turumu tek başıma yaptım, onunsa önünde bir referans vardı o yüzden 0.2 kabul edilebilir bir fark.”

“İkinci zaman turuma girdiğimde gelişmeyi bekliyordum ama hiç bir şey olmadı. Aldığım his daha kötüydü ve herkes zamanını geliştirdiği için sıralamalarda geriye düştüm ne yazık ki.”

“Dediğim gibi ne olduysa oldu ve yarın yapabileceğimizin en iyisini yapacağız.”

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Vinales sıralama turlarını 5. bitirdi ama pole pozisyonundaki Quartararo’nun yarım saniye gerisindeydi, sebebi olarak ise aracın denge ve kenar tutuşundaki azlığı nedeniyle sadece “gezintiye çıktığını” söyledi.

“Zor bir yarış olacak, iyi başlamaya çalışacağız ama çok iyi bir his değil. Motosiklette neden çok oynama var bilmiyorum.”

“Yan yattığımda çok az bir tutuş alıyorum ve zorlayamıyorum, sadece geziyorum, özellikle sıralama turunda. Fakat gazı ana düzlük ve diğer düzlüklerde sonuna kadar veremedim.”

"Dolayısıyla motosiklette biraz daha denge ve yan yatışlarda tutuş sağlamamız gerek. Ritmimiz iyiydi, bu da beni olumlu düşündüren tek şey, geçiş yapabilmek için frenleri zorlayacağız.”

“Motosiklette normalde kullandığımızdan çok değiştirdik çünkü artık işe yaramıyordu. Barcelona’da da değişiklik yaptık ama çalışmadı.”

“Piste gittiğinizde ve motosiklet iyi çalıştığında aldığınız hissi alamadık. Motosiklet zor bir şekilde çalışıyordu o yüzden motosiklette baya bir değişikliğe gittik ve bu da üçüncü ve dördüncü antrenman seanslarında baya bir zaman kaybetmemize yol açtı.”

“Isınma seansında 20 dakikamız olacak, neler yapabileceğimize bakacağız.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Franco Morbidelli
Editör Lewis Duncan

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