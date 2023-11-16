Morbidelli, Yamaha ile son MotoGP yarışında her şeyini verecek

Morbidelli, Marc VDS Honda ile geçirdiği iki sezonun ardından Petronas SRT'ye katıldığı 2019 yılından bu yana MotoGP'de Yamaha sürücüsü olarak yer alıyor.

SRT tarafından işletilen bir M1 ile üç grand prix'sini de kazanan Morbidelli, Maverick Vinales'in takımdan ayrılmasının ardından 2021 sezonunun ortasında Yamaha fabrika takımına terfi etti.

Yamaha fabrika takımında zorlanan Morbidelli, Japon üreticinin kendisinin yerine Alex Rins'le anlaşmasının ardından Marco Bezzecchi'nin VR46 takımında kalmayı tercih etmesiyle Pramac Ducati ile yarışma fırsatını yakaladı.

Morbidelli güçlü bir Malezya GP'si geçirerek Yamaha'sını yedinci sıraya taşıdı ve bunu "çok önemli" bir sonuç olarak nitelendirdi.

Morbidelli, "Bu çok önemli bir sonuç. Yani, iyi performanslar sergilemek, özgüven için harika, gelecek için harika, benden beklenenler için harika. Takım için harika, hızlı olmak herkes için harika." dedi.

Autosport'un 28 Kasım'da Valencia'da Ducati'yle yapacağı ilk test öncesinde Yamaha sürücüsü olarak finişe tek parça halinde gelmesinin değil de zorlayarak gelmesinin önemli olup olmadığını sorması üzerine Morbidelli, "Bu benim tarzım değil, hiçbir zaman da olmayacak. Ben bir yarışçıyım."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Yarış Takımı, Franco Morbidelli, Yamaha Fabrika Yarışı

"Ben bir motosiklet yarışçısıyım. Cep motosikleti üzerinde doğdum. Babam bir tamirciydi."

"Doğduğumdan beri yakıt kokusu alıyorum ve motosiklete bindiğimde her zaman %200'ümü veriyorum çünkü yapmayı sevdiğim şey bu."

"Yani burada motosikleti sadece pistin etrafına getirmiyorum. Burada hayatımı veriyorum."

"Yani kariyerim boyunca, sonsuza kadar yapacağım şey bu. Öyle değilmişim gibi görünse bile. Rahat olsam ve [zorlamıyor] gibi görünsem bile." şeklinde cevap verdi.

Morbidelli şu anda Katar ve Valencia'daki son iki yarış öncesinde 93 puanla sıralamada 13. sırada yer alıyor ve şu ana kadarki en iyi hafta sonunu Nisan ayında Arjantin'de elde ettiği dördüncülükle geçirdi.