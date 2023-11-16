Prime'a abone ol
MotoGP Malezya GP
Haberler

Morbidelli, Yamaha ile son MotoGP yarışında her şeyini verecek

Franco Morbidelli, Yamaha'daki MotoGP görev süresinin sonuna yaklaşırken güçlü bir Malezya Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada görevini sürdürürken buna hayatını adadığını ve aynısını yapmaya devam edeceğini söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yayın tarihi
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Morbidelli, Marc VDS Honda ile geçirdiği iki sezonun ardından Petronas SRT'ye katıldığı 2019 yılından bu yana MotoGP'de Yamaha sürücüsü olarak yer alıyor.

SRT tarafından işletilen bir M1 ile üç grand prix'sini de kazanan Morbidelli, Maverick Vinales'in takımdan ayrılmasının ardından 2021 sezonunun ortasında Yamaha fabrika takımına terfi etti.

Yamaha fabrika takımında zorlanan Morbidelli, Japon üreticinin kendisinin yerine Alex Rins'le anlaşmasının ardından Marco Bezzecchi'nin VR46 takımında kalmayı tercih etmesiyle Pramac Ducati ile yarışma fırsatını yakaladı.

Morbidelli güçlü bir Malezya GP'si geçirerek Yamaha'sını yedinci sıraya taşıdı ve bunu "çok önemli" bir sonuç olarak nitelendirdi.

Morbidelli, "Bu çok önemli bir sonuç. Yani, iyi performanslar sergilemek, özgüven için harika, gelecek için harika, benden beklenenler için harika. Takım için harika, hızlı olmak herkes için harika." dedi.

Autosport'un 28 Kasım'da Valencia'da Ducati'yle yapacağı ilk test öncesinde Yamaha sürücüsü olarak finişe tek parça halinde gelmesinin değil de zorlayarak gelmesinin önemli olup olmadığını sorması üzerine Morbidelli, "Bu benim tarzım değil, hiçbir zaman da olmayacak. Ben bir yarışçıyım."

Luca Marini, VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Luca Marini, VR46 Yarış Takımı, Franco Morbidelli, Yamaha Fabrika Yarışı

"Ben bir motosiklet yarışçısıyım. Cep motosikleti üzerinde doğdum. Babam bir tamirciydi."

"Doğduğumdan beri yakıt kokusu alıyorum ve motosiklete bindiğimde her zaman %200'ümü veriyorum çünkü yapmayı sevdiğim şey bu."

"Yani burada motosikleti sadece pistin etrafına getirmiyorum. Burada hayatımı veriyorum."

"Yani kariyerim boyunca, sonsuza kadar yapacağım şey bu. Öyle değilmişim gibi görünse bile. Rahat olsam ve [zorlamıyor] gibi görünsem bile." şeklinde cevap verdi.

Morbidelli şu anda Katar ve Valencia'daki son iki yarış öncesinde 93 puanla sıralamada 13. sırada yer alıyor ve şu ana kadarki en iyi hafta sonunu Nisan ayında Arjantin'de elde ettiği dördüncülükle geçirdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Katar GP: İlk antrenmanda Martin lider, Pramac 1-2, Bagnaia 3.

MotoGP Katar GP: İlk antrenmanda Martin lider, Pramac 1-2, Bagnaia 3.

MotoGP
Katar GP

MotoGP Katar GP: İlk antrenmanda Martin lider, Pramac 1-2, Bagnaia 3. MotoGP Katar GP: İlk antrenmanda Martin lider, Pramac 1-2, Bagnaia 3.

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

MotoGP
Katar GP

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil" Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Bautista: "Sakatlığım kesinlikle performansımı etkiledi"

Bautista: "Sakatlığım kesinlikle performansımı etkiledi"

MotoGP
Malezya GP

Bautista: "Sakatlığım kesinlikle performansımı etkiledi" Bautista: "Sakatlığım kesinlikle performansımı etkiledi"

Franco Morbidelli
Daha fazlası
Franco Morbidelli
Morbidelli: "Yamaha'da kalmak isteyip istemediğimi sorgulamaya başlamıştım"

Morbidelli: "Yamaha'da kalmak isteyip istemediğimi sorgulamaya başlamıştım"

MotoGP
Britanya GP

Morbidelli: "Yamaha'da kalmak isteyip istemediğimi sorgulamaya başlamıştım" Morbidelli: "Yamaha'da kalmak isteyip istemediğimi sorgulamaya başlamıştım"

Morbidelli: "Yamaha'nın son sırada olması beni korkutmuyor"

Morbidelli: "Yamaha'nın son sırada olması beni korkutmuyor"

MotoGP
Britanya GP

Morbidelli: "Yamaha'nın son sırada olması beni korkutmuyor" Morbidelli: "Yamaha'nın son sırada olması beni korkutmuyor"

Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!"

Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!"

MotoGP
Almanya GP

Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!" Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!"

Yamaha Factory Racing
Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Quartararo'ya test motosikletinden "büyük beklentileri olmaması" söylenmiş

Quartararo'ya test motosikletinden "büyük beklentileri olmaması" söylenmiş

MotoGP
Malezya GP

Quartararo'ya test motosikletinden "büyük beklentileri olmaması" söylenmiş Quartararo'ya test motosikletinden "büyük beklentileri olmaması" söylenmiş

Quartararo, Tayland'a getirilen yeni lastiklerle sürüşten yeniden zevk alıyor

Quartararo, Tayland'a getirilen yeni lastiklerle sürüşten yeniden zevk alıyor

MotoGP
Tayland GP

Quartararo, Tayland'a getirilen yeni lastiklerle sürüşten yeniden zevk alıyor Quartararo, Tayland'a getirilen yeni lastiklerle sürüşten yeniden zevk alıyor

Quartararo: "Marquez, Ducati motosikletiyle işimizi epey zorlaştıracak"

Quartararo: "Marquez, Ducati motosikletiyle işimizi epey zorlaştıracak"

MotoGP
Endonezya GP

Quartararo: "Marquez, Ducati motosikletiyle işimizi epey zorlaştıracak" Quartararo: "Marquez, Ducati motosikletiyle işimizi epey zorlaştıracak"

Son Haberler

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken" Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!" Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim" Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

F1 Formula 1
Las Vegas GP

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol