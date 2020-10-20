Morbidelli, Suzuki’nin Aragon’daki hızından “korkmuş”

Morbidelli, Aragon GP’nin ilk iki turunu üçüncü sırada geçirdikten sonra ilk virajda Rins’e geçildi.

Petronas sürücüsü daha sonra diğer Suzuki sürücüsü Joan Mir’e de geçildi ve yarışı, LCR Honda’dan Takaaki Nakagami’nin ardında beşinci sırada tamamladı.

Suzuki, iyi lastik korumasıyla beraber yarışların ikinci yarısında hep güçlü bir motosiklet olarak gözüktü ancak güçlü bir tempo yakalamadan önce birkaç tur geçmesi gerekiyor.

Ancak Morbidelli, Rins’in çok erken hızlı gözükmesiyle beraber “korkmaları” gerektiğini söyledi.

Morbidelli, “Suzuki’yi bu yarışta çok iyi bir durumda gördüm. Yarışın bu kadar başında moda girdiklerini görünce korkmanız gerek.”

“Korktum, çünkü Suzuki’leri yarışın bu kadar başında iyi olmalarını beklemiyordum. Rins sanırım üçüncü turda beni geçti, bundan etkilendim.”

“Onların arkasındayken, inanılmaz bir yol tutuşa sahip olduklarını ve virajlardan inanılmaz şekilde çıktıklarını görüyorsunuz ve size göre farklı bir seviyede sürebiliyorlar.”

“Üçüncü turda Rins beni geçtiğinde, bunun Yamaha’nın hafta sonu olmadığını anladım. Cuma ve cumartesi gördüklerimizden tamamen farklı olacağını anladım.”

“O andan itibaren tempomu arttırmaya, Maverick’i (Vinales) yakalamaya, Suzuki ve Honda’yı unutmaya çalıştım. Çünkü yol tutuş bu şekilde azaldığında, bize pahalıya mal oluyor.”

“Fabio’yu (Quartararo) geçtim ve Vinales’e yaklaştım ancak yeterli değildi.”

“Ne yazık ki daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen yarış dengeyi ve seviyeyi biraz farklı hale getirdi.”

“Bu yarışın benim, Maverick’in ve Fabio’nun arasında geçeceğini düşünmüştüm. Ancak bunun yerine Suzuki’ler ve Honda arasında geçti, çünkü yarış antrenmanlara göre daha sıcak havada gerçekleşti.”

“Bu yüzden seviyeler ve denge Suzuki ile Honda lehine değişti ve biz biraz daha zorlandık. Ancak yine de diğer Yamaha’lara bakınca iyi bir yarış geçirdik.” şeklinde konuştu.