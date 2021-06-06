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MotoGP / Katalan GP Haberler

Morbidelli: "Sürücüler Katalonya'da lastik sorunlarına hazır olmalı"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, Katalonya GP'de lastik aşınması nedeniyle çok zorlu bir yarış olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Morbidelli: "Sürücüler Katalonya'da lastik sorunlarına hazır olmalı"

Geçen seneki Katalonya GP adeta lastiğini en iyi koruyanın kazandığı bir yarış olmuştu ve Morbidelli podyuma giderken lastikleri bittiği için gerilemekten kurtulamamıştı.

Bu seneki yarış öncesinde de tüm sürücüler benzer bir yarış beklediklerini dile getirdiler. Morbidelli, sert ya da orta lastikleri seçmenin bir fark yaratmayacağını söyledi.

Morbidelli, "Yarış zorlayıcı olacak. Lastikler konusunda birçok soru işareti var. Doğru seçimi yapmak önemli olacak."

"Ancak yine de seçimin bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Lastik aşınması olacak, performans düşüşü olacak."

"Bu yüzden sorun yaşamaya, özellikle yarışın sonunda savaşmaya hazır olmalıyız."

"Nerede bitirebileceğimizi bilmiyoruz. Çok fazla sürücü benzer performans gösterdiği için şu an için özel bir hedefimiz yok."

"Zor olacak. Sürücüler arasında mücadele olacak." dedi.

 

Morbidelli, 2020 Katalonya GP'yi de kazanan pole pozisyonunun sahibi Fabio Quartararo'nun biraz daha performansının olduğunu düşünüyor.

Quartararo ise bu görüşleri kabul etmedi ve daha fazla performansının olmadığını söyledi.

Quartararo, "Çok daha fazlası yok. 4. antrenman seansında 1:39'ların geldiğini gördüğümde şaşırdım çünkü sınıra yakındım ve daha fazlası yoktu."

"Pazar günü geldiğinde tabii ki daha fazlasını istersiniz ve biraz daha fazlasını yapabilirsiniz."

"Ancak yarış günü olduğu için biraz daha fazlası oluyor. Kendinizde biraz daha fazlasını bulabiliyorsunuz. Ancak yine de daha fazlasına sahip olduğumu söyleyemem." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Franco Morbidelli
Editör Lewis Duncan

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