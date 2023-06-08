Morbidelli: "Rossi, Yamaha sorunları boyunca 'beni hayatta tuttu'"

Morbidelli, 2021'in ortalarında Yamaha fabrika takımına geçtiğinden beri, 2023'te Arjantin'de sprint ve yarışta en iyi dördüncülüğünü elde etti ve şimdi 2024 için aracını kurtarmak için baskı altında.

Yamaha, 2024 kadrosunu tamamen kesinleştirmek için sezonun ilk yarısının sonuna kadar bir zaman dilimi belirledi.

Yerine geçecek seçenekler arasında Pramac'tan Jorge Martin'in adı geçiyor ve İspanyol sürücünün Ducati ile olan sözleşmesinde, bir fabrika takımının teklifte bulunması halinde ayrılabileceğine dair bir madde bulunuyor.

Rossi'nin VR46 Akademisi bu yıl Morbidelli'nin formunu geliştirmesine yardımcı olmak için daha sıkı çalışıyor. İtalyan sürücü, Autosport'a verdiği özel röportajda bu durumu detaylandırdı.

Morbidelli, "Akademi'nin, Vale'nin ve tüm çalışanların yapabileceği en iyi şey bana bir mücadele vermek."

"Gerçekten de karşılaştığınız zorluklarla büyürsünüz. Ne kadar çok güçlükle karşılaşırsanız, bunların üstesinden gelebiliyorsunuz; daha iyi bir insan ve daha iyi bir sürücü oluyorsunuz."

"Vale'nin harika bir şekilde yaptığı şey bana her antrenmanda bir mücadele vermek. Bırakmış olsa da go-kartlarda, ranch'te ve R1 motosikletlerinde her zaman çok rekabetçi. Yaptığı her şeyde rekabet yarışlardaki kadar yüksek."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Geçen yıl beni gerçekten hayatta tutan şey buydu çünkü buradaki zor anlarımda, ranch'te antrenman yaparken ve yaptığımız her şeyde potansiyelimin var olduğunu görüyordum."

"Evdeyken her zamanki Franky gibiydim, her durumda hızlıydım."

"Bu beni hayatta tuttu ama aynı zamanda 'Tamam, zaten iyi yaptığımı düşündüğüm konularda da daha iyi olmalıyım' dedim."

"Sadece görmesi ve anlaması kolay olan şeyleri değil, aynı zamanda zaten sahip olduğumu düşündüğüm şeyleri de geliştirmeye çalıştım."

"Bu zor ve yavaş bir süreç, elbette hemen olmuyor ama gelişmenin yolu bu. Ayrıca bu, hâlâ devam edip asla bitmeyecek bir yol."

"Ama şu anda sıralamalarda takım arkadaşıma karşı bir mücadele edebileceğimi ve bir saniye gerisinde olmayacağımı hissettiren şey de bu."