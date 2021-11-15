Morbidelli: "Rossi, Valensiya'daki son yarışında atak yapılamaz seviyedeydi"

Morbidelli, pazar günü gerçekleştirilen 27 turluk Valensiya sezon finalinin çoğunda Rossi'nin gölgesinde kaldı ve yarışı Petronas SRT'den eski takım arkadaşının ardında bitirdi.

Yamaha fabrika sürücüsü, son bölümde Rossi ile aradaki farkı kapatmaya çalıştığını ancak 42 yaşındaki sürücüyü geçmenin imkansız olduğunu söyledi.

Yarışı, Rossi'nin 0.6 saniye gerisinde 11. sırada tamamlayan Morbidelli, "Evet, tüm yarışı onun arkasında geçirme şansına sahip olmak harikaydı."

"Aslında yarıştan önce, ondan mümkün olduğunca uzak kalmak istiyordum."

"Onunla ilgili herhangi bir olaya karışmak istemiyordum. Fakat bir noktada kendimi tam arkasında buldum ve 'tamam, hadi zorlayalım, onu geçmeye çalışalım ya da bir şeyler deneyelim' dedim."

"Fakat gerçekten çok hızlıydı. O kadar atak yapılamazdı ki tüm yarışı onun arkasında geçirmem gerekiyordu."

"MotoGP'deki son turlarında, gerçekten özel bir konumda yer aldığım için çok ama çok şanslı olduğumu düşünüyorum."

"Yani harikaydı. Bugün mükemmel ve kusursuz sürüyordu."

"Son turlarda hızını artırdı ve durumdan mutlu olduğunu, MotoGP'deki son anlarından keyif aldığını görebiliyordunuz." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2021'e, iki yıllık Yamaha motosikletiyle başlayan, diz sakatlığı geçirip pistlerden uzak kalan ve sonrasında fabrika takımı sürücüsü olan Morbidelli, kendisi için "çılgınca bir yıl" olduğunu söyledi.

Yine de Valensiya'da kazananın sadece 14.085 saniye gerisinde 11. olmasının, 2022'de Yamaha fabrika takımıyla ilk tam sezonu için kendisine güven verdiğini belirtti.

Morbidelli, "Evet, çılgınca bir sezon oldu. Birçok iniş ve çıkış vardı, hatta çıkıştan çok iniş vardı."

"Fakat böyle bir son yarış, sezonu iyi bir tatla bitirmemi ve gelecek yıla büyük bir inançla girmemi sağlıyor."

"Şimdi her şey gelecek yıl için neye ihtiyacımız olduğunu görmek adına Jerez testine odaklanmak üzerine olacak."

"Jerez sağ virajların olduğu bir pist ve bu, benim daha iyi olmamı sağlayacak. Ayrıca bu kış güzel ve iyi bir iyileşme dönemi geçirip, gelecek yıl için iyi hazırlanmaya çalışacağım." dedi.