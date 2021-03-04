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Önceki / Rossi: "MotoGP'de vakit geçirmek için yarışmıyorum"
MotoGP / Son dakika

Morbidelli/Rossi ilişkisi, MotoGP takım arkadaşı olduklarında değişmeyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

MotoGP 2020 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Franco Morbidelli, Petronas SRT takım arkadaşı Valentino Rossi ve kendisi arasında "hiçbir şey değişmeyeceğini" söyledi.

Morbidelli/Rossi ilişkisi, MotoGP takım arkadaşı olduklarında değişmeyecek

Morbidelli'nin hocası ve dokuz kez grand prix dünya şampiyonu Rossi, 2021 yılında MotoGP'deki 26. sezonuna SRT ile adım atacak. Rossi, fabrika Yamaha takımındaki yerini Fabio Quartararo'ya kaybettikten sonra buraya geçmişti.

Üç kez MotoGP yarış galibi Morbidelli ise VR46 Academy'ye seçilen ilk pilotlardan biri olmuştu, Rossi ise 26 yaşındaki pilotun kariyerinin ilerlemesinde büyük bir pay sahibi oldu.

2021 yılında bir araya gelen ikilide Morbidelli, SRT'de eşit olmaları durumunda bile, Rossi ile olan ilişkisinin kötüleşmeyeceğini, çünkü MotoGP'nin "sadece bir oyun" olduğunu söyledi.

Petronas SRT takımının 2021 lansmanının ardından Salı günü yapılan basın toplantısında konuşan Morbidelli şunları söyledi: "Vale'ye, tüm arkadaşlarıma ve kendime dilediğim her şeyi diliyorum."

"Bu yüzden sadece Vale ile değil, tüm arkadaşlarımla eşit, adil ve doğru bir ilişkim olmasını umuyorum."

"Vale benim çok iyi bir arkadaşım ve onun etkisi belki de bir arkadaşın da ötesinde olabilir."

"Ve ben de hayatın her kısmında ona karşı adil, eşit ve doğru olmayı umuyorum."

"Birbirimize karşı mücadele ediyoruz ve ona karşı adil, eşit ve doğru olabilmem için ona karşı, tüm hayatım boyunca ortaya koyduğum mücadeleyi ortaya koymam gerekiyor."

"Hiçbir şey değişmeyecek."

 

"Tabii ki de oldukça büyük olan bir şey için mücadele ediyoruz, ancak şunu unutmamalıyız ki hiçbir şey arkadaşlık ve sevgiden önemli değil."

"Bu yüzden insani taraf, oyunlardan daha önemli. Bu sadece bir oyun - oldukça önemli olan bir oyun, küçüklüğümüzden beri oynadığımız bir oyun."

"Ancak buna rağmen hâlâ bir oyun, bu nedenle mücadele ettiğimizde aklımızda bunun olması gerekiyor ve ben de umuyorum ki mücadele ederken en üst sıralar ve önemli yerler için mücadele edeceğiz."

Pitlerde oldukları sırada Rossi'nin onun ana rakibi mi yoksa hâlâ arkadaşı mı olacağı sorusunu yanıtlayan Morbidelli şu yanıtı verdi: "İkisi de. Bunu ayırmak zor."

"Düşüncelerimiz hiçbir zaman tek yöne ilerlemeyecek; hislerimiz her zaman farklı yöne doğru ilerler ve tek yöne doğru çekmek zordur."

"Belki tek bir anda ve bir durumda onu, yenilmesi gereken kişi olarak göreceğim ve beş dakika sonra O, benim en yakın arkadaşım veya en yakın arkadaşlarımdan biri olacak, bu yüzden ikisinden birini seçmek zor."

"Eminim ki yarışmaya devam ederken ve pitte olduğumuz sırada bu hissi daha iyi destekleyeceğim."

"Yenilmesi gereken ilk kişi O olacak, bu nedenle bu hissi o anda daha çok yaşayacağım. Ancak bir pilot ile arkadaşı ayırmak gerçekten çok zor."

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Rossi: "MotoGP'de vakit geçirmek için yarışmıyorum"

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Editör Lewis Duncan

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