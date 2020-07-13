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MotoGP / Son dakika

Morbidelli, Petronas SRT ile yeni sözleşme imzaladı

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Morbidelli, Petronas SRT ile yeni sözleşme imzaladı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Tem 2020 08:16

Franco Morbidelli, Petrnas SRT ile iki yıllık yeni bir anlaşma imzalamasının ardından en az 20222 sonuna kadar takımda kalacak.

Morbidelli, geçen yıl MotoGP'deki ikinci yılı için Yamaha'nın uydu takımı olan Petronas SRT'ye katıldı ve dört kez beşinci olduğu yılı 10. sırada noktaladı.

İtalyan sürücünün takım arkadaşı Fabio Quartararo, çok daha iyi bir sezon geçirmesinin ardından gelecek yıl için Yamaha fabrika takımıyla sözleşme imzaladı ve bu yüzden Morbidelli'nin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

İki yıllık yeni anlaşması hakkında yorum yapan Morbidelli, “Geçen yıl birlikte harika bir sezon geçirdiğimiz için Petronas Yamaha Sepang Racing Team ile sözleşme yenilemekten son derece memnun kaldım."

“Onlarla çalışmak harika hissettirdiği için, aynı ekip, motosiklet ve ortamda devam etmek benim için çok önemli. Birlikte iyi şekilde çalışıyoruz ve tüm Petronas SRT ekibiyle çalışmak çok eğlenceli."

“Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum çünkü onlar için sürmek, benim için çok büyük bir onur."

“Birlikte yarıştığımız ilk yılda elde ettiğimizden daha fazla ve daha iyi sonuçlar almak için çok çalışacağım."

“Şimdi potansiyelimizi göstermek adına yeniden yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve yapmayı sevdiğim şeyi, yarışmayı sevdiğim bir takımla yapmaya devam etme şansına sahip olduğum için çok mutluyum.” dedi.

Morbidelli’nin 2021 yılındaki takım arkadaşının, Valentino Rossi olması bekleniyor.

Dokuz kez dünya şampiyonunun 2021 için SRT ile anlaştığı düşünülüyor ve istediği takdirde 2022 sonuna kadar uzatma opsiyonuna sahip olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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