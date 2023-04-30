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Morbidelli: "Nakagami, bana çarpmadığı için iyi bir hediyeyi hak ediyor"

Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami'nin MotoGP İspanya Grand Prix Sprintinde ilk turda yaptığı kazanın ardından kendisine çarpmadığı için 'iyi bir hediyeyi hak ettiğini' söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Morbidelli: "Nakagami, bana çarpmadığı için iyi bir hediyeyi hak ediyor"

Yamaha sürücüsü Cumartesi günü Sprint yarışının ilk turunda 2. virajda Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez ile temas etti.

Temas her ikisinin de kaza yapmasına neden olurken, VR46 Ducati'den Marco Bezzecchi de Morbidelli'nin Yamaha'sına çarparak kazaya karıştı.

Bunun ardından kırmızı bayrak çıktı ve olay komiserler tarafından inceleme altına alındı.

Morbidelli; LCR Honda'dan Nakagami'nin 'reflekslerini', İtalyan sürücüyü daha kötü bir olaydan kurtardığı için övdü.

Morbidelli, "2. virajda bir kazaya karıştık." 

"Ciddi bir şey olmadığı için çok mutluyum çünkü pistin ortasında kaldım. Aslında Taka'ya özellikle benden kaçarken gösterdiği refleks için teşekkür etmek istiyorum."

"Bence iyi bir hediyeyi hak ediyor. Şimdi ona vermek için iyi bir hediye ayarlayacağım, çünkü benden kaçmak için elinden geleni yaptı. Bana ufak temas etti diyebiliriz ama çok daha kötüsü olabilirdi." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing crash

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli, Marquez'i geçmeye çalışmadığını ve Gresini sürücüsünün 'çizgiyi kestiğini' ve bunun da çarpışmaya yol açtığını iddia ederek kendini savundu.

Morbidelli, "Onu geçmeye çalışmadım." 

"Virajı alıyordum. Bu tamamen bir Sprint yarışı kazasıydı çünkü ilk turlarda birçok geçiş oldu, mesela Marquez, Fabio [Quartararo] tarafından geçildi ve biraz pist dışına taştı."

"Bir boşluk gördüm ve virajı doğru bir şekilde almaya çalıştım. Onu geçmek istemedim."

"Ancak bana göre o çizgiyi kesti. Beni görmedi ve boşluk bırakmadı. Sonunda temas ettik ve kaza yaptık. Kimseyi geçmek istemedim, sadece virajımı almak istedim." dedi.

Marquez, Morbidelli'nin o virajda iç tarafta olmasına şaşırdı çünkü 'hiç boşluk yoktu'.

Marquez, "Fabio ile konuştum, ilk turda biraz çılgındı, ikincisinde de öyleydi." 

"Yani bunu [Morbidelli teması] beklemiyordum. İç taraftaydım, hiç boşluk yoktu; bir motor sesi duydum ve 'Nereden geliyor bu?' dedim."

"Sonra teması hissettim, oldukça büyüktü ama kimse bize çarpmadığı için gerçekten şanslıydık."

Marquez yeniden başlayan sprintte tekrar kaza yaparken, Morbidelli yarışı 16. sırada tamamladı. Bezzecchi dokuzuncu olarak üç puanla şampiyona liderliğini korudu.

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