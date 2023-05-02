Morbidelli, MotoGP'deki "tehlikeli" ilk turları için lastikleri suçluyor

Morbidelli, Jerez'deki sprint yarışının ilk turunda Alex Marquez ile temas yaşamış ve Marco Bezzecchi'nin de karıştığı kaza sonucu kırmızı bayrak sallanmıştı.

Pazar günkü ana yarışın ilk turunda ise diğer Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Miguel Oliveira ve Bezzecchi arasında temas yaşandı. Bunun üzerine ana yarışın ilk anlarında da kırmızı bayrak çıkmış oldu.

İlk dört sprint ve ana yarışın ilk turlarında bu tür olaylar meydana geldi. Bunun sonucunda Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Marc Marquez ve Joan Mir sakatlandılar.

Morbidelli, Michelin'in ön lastiğinin başka bir motosikleti takip ederken çok ısınıp, performansının düştüğünü ve bunun da sürücülerin ilk turda çok agresif olmasına yol açtığını belirtti.

Morbidelli, "Bu konuda derinlemesine düşünmeye başlamamız gerekiyor, çünkü başka bir kırmızı bayrak, başka bir korkutucu an, başka bir tehlikeli an vardı."

"Michelin bunun üzerinde çalışmalı, bu işi çözmeliler. Düzenlemelerin ve teknolojinin tüm alanlarda aynı seviyede olması gerekiyor. Şu anda motosiklet teknolojisi lastiklerden daha ağır basıyor gibi görünüyor."

"Lastikler iyi ama zayıf bir noktaları var, sıcak koşullarda performans düşüyor ve her şey ön sıcaklığa ya da ön basınca göre değişiyor."

"Motosikletler harika... Koşullar soğuk olduğunda lastiklerin performansı da harika, gerçekten inanılmazlar."

"Ancak büyük bir zayıf noktaları var. Dolayısıyla sorunu çözmek için çalışmaları gerekiyor çünkü bu büyük bir sorun."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eğer bir pozisyon kazandıysanız, büyük olasılıkla bunu korumaya çalışıyorsunuz çünkü lastiklerin bu haliyle her pozisyon büyük önem taşıyor."

"Bunu görüyoruz, dolayısıyla herkes başlangıçta sıra kazanmak için risk almaya ve kumar oynamaya çalışıyor."

"Yarışta potansiyelinizi kullanabileceğinizi biliyorsanız, ilk turlarda çok daha temkinli olursunuz."

"Ancak herkes yarışa olabildiğince çok pozisyon kazanma hedefiyle başlıyor. Dolayısıyla, bu tehlikeli durumun ön lastiklerle ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.

MotoGP'de diğer motosikletleri takip etmenin zorlaştığı herkes tarafından kabul görüyor fakat Jack Miller gibi bazıları isimler, tüm bu kaosun tek sorumlusunun sürücüler olduğuna inanıyor.

Miller, Morbidelli'nin yorumlarına cevaben "Bu, çok fazla şampanya içip, otoyolda kaza yapmanıza ve bunun için de Michelin'i suçlamaya benziyor. Yani, hem Fabio hem de Morbidelli'nin biraz iyimser olduğu açık."

"Tamam, zaferler için savaşmak için önde olmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak 10. ya da 11. sıradan start almanız Michelin'in suçu değil. Bu çok saçma. Michelin hepimiz için harika bir lastik getirdi."

"56 derecelik asfalt sıcaklığında, 300 km/s'lik canavarları sürmeye çalışıyoruz. Hava çok sıcak. Omuzlarım sıcak, ayaklarım sıcak, her şey sıcak." açıklamasında bulundu.