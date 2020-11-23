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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Morbidelli, MotoGP'de ikinci olduğu için mutlu

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Morbidelli, MotoGP'de ikinci olduğu için mutlu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, bu yılki MotoGP şampiyonasını ikinci sırada bitirmesinin, Jack Miller ile verdiği son turdaki savaşı kazanmaktan daha önemli olduğunu söyledi.

Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira, Pazar günü Portimao'da gerçekleştirilen yarışta rahat bir zafer alırken, Franco Morbidelli ile Jack Miller güçlü bir ikincilik savaşına girdi.

Miller son turda Morbidelli'yi geçerek ikinci olmayı başardı, ancak Morbidelli üçüncü sırada finiş görerek 2020 sezonunu ikinci sırada tamamlamış oldu.

Morbidelli, "Şampiyona ikincisi olduğum için mutluyum. Bu sonuç son turda kaybettiğim sıradan daha önemli. Jack çok iyiydi, çok güçlüydü, özellikle son bölümde benden daha güçlüydü, zekice davrandı."

"Beni geçmeyi başardı ve bana atak yapma şansı vermedi. Kendisine ve bugün dokunulmaz olan Miguel'e gerçekten büyük tebrikler."

"Başlangıçta ona yakın olup olamayacağımı görmeye çalıştım ama olamadım. Çok geçmeden onunla aynı tempoda gidemeyeceğimi anladım."

"Sonra sadece %200'ümü ortaya koymaya çalıştım. Bunu yaparken çok fazla riske girmek istemedim, çünkü şampiyonanın son yarışını podyum bitirmek istedim ve sonunda bunu başardık."

İkincilik mücadelesi

Poz. Sürücü Motosiklet Puan Portimao sonucu
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 158 3.
3 Spain Alex Rins Suzuki 139 15.
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 135 6.
5 Spain Pol Espargaro KTM 135 4.
6 Spain Maverick Vinales Yamaha 132 11.
7 Australia Jack Miller Ducati 132 2.

Morbidelli, bu yıl serideki üçüncü yılını geçirdi ve takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun güçlü başlangıca rağmen sezonu Fransız sürücünün önünde bitirdi.

Önümüzdeki yıl Petronas'ta mentörü Valentino Rossi ile takım arkadaşı olacak olan İtalyan sürücü, kendisine daha fazla güvendiğini söylüyor.

"Artık kendim hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağım. Kendime daha çok güveneceğim ve daha fazla beklentim olacak çünkü artık neler yapabileceğimizi biliyoruz ve işler yolunda gittiği vakit neler başarabileceğimizi de biliyoruz."

"Kesinlikle önümüzdeki yıl bizim için önemli ve ilginç bir yıl olacak. Ama sonuçta uydu takımı sürücüleriyiz ve ben de bir uydu takımı sürücüsü olacağım. Beklentilerim olacak, ama çok da değil çünkü ne yaparsam yapayım bir uydu takımı sürücüsü olacağım."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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