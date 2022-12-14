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MotoGP Haberler

Morbidelli: "MotoGP'de hiç kimse yaşadığınız zorluklara bakmıyor"

Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, kimsenin yaşadığı zorlukları anlamaya çalışmadığını, ancak bunu umursamadığını itiraf ediyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Morbidelli: "MotoGP'de hiç kimse yaşadığınız zorluklara bakmıyor"
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Sadece iki sene önce şampiyona ikincisi olan ve üç galibiyetle göz dolduran Morbidelli, son iki sezondur eski formundan uzak.

2021 sezonunun ilk yarısında dizinden sakatlanan ve toplam beş yarış kaçıran İtalyan sürücü, iyileştikten sonra sözleşmesi feshedilen Maverick Vinales'in yerine fabrika takımına geçiş yaptı.

Takımdaki 1.5 sezonu boyunca istediği sonuçları elde edemeyen ve bırak podyuma çıkmayı, yalnızca iki kez ilk 10'a girebilen Morbidelli'nin Yamaha ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor -kısacası bu sezon, Valentino Rossi'nin öğrencisi için son şans olacak.

Autosport'a verdiği röportajda diz sakatlığının ardından yeni bir motora alışma sürecinin iyi gitmemesi nedeniyle zorlandığını belirten Morbidelli, kimsenin yaşadıklarına bir neden-sonuç ilişkisi içinde bakmadığını söylüyor.

Morbidelli, "Aslında 2020 sezonuna göre daha iyi bir sürücü olduğunu ve zorlukların bir insanı güçlendirdiğini düşünüyorum."

"Son birkaç senedir hayatımda ciddi değişiklikler oldu. Motosiklet değiştirdim, takım değiştirdim, ekibimi değiştirdim. Tüm bunlar [iyileşme] sürecimi yavaşlattı."

"Kimsenin yaşadığınız zorluklara detaylı bakmaması normal bir şey. Açıkçası umurumda da değil."

“İnsanlar size kendinizin veya yakınlarınızın baktığı gibi bakmayacak, önemsemeyecek. Sadece neler olduğunu görecekler. Dediğim gibi, bu oldukça normal ve beni kızdırmıyor." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha ekibine zor zamanlarda arkasında durdukları için teşekkür eden Morbidelli, "Takıma katıldığımda motosikletin potansiyelinden faydalanmanın çok zor olacağını anlamıştım."

"Neyse ki takımın yaklaşımı iyiydi, beni her zaman desteklediler, bana her zaman inandılar ve ben de onlara her zaman inandım."

"Takımdaki herkes motosikletin kusurlu kısımlarını iyileştirmek için çok çalışıyor, çalışmalar tam gaz devam ediyor."

"Artık motosikletten hız elde edebilecek bir konumdayım; stilimi tamamen değiştirebildiğim, yumuşak bir sürücüden daha agresif bir sürücüye dönüşebildiğim için mutluyum."

"Bu yüzden yapabildiğim değişikliklerden dolayı mutluyum. Zor bir sezondu ama mutlu bir sonla bittiğini söyleyebilirim." dedi.

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