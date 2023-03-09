Morbidelli: "MotoGP sürücüleri bir bukalemun gibi olmalı"

Haberi dinle

Son iki sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiren Morbidelli, geçen yıl yumuşak sürüş stilini fabrika Yamaha'sına entegre etmekte güçlük çekti ve sonuç itibariyle sezonu 42 puanla, 2020 sezonunda mağlup ettiği Fabio Quartararo'nun 206 puan gerisinde tamamladı!

Eskiden daha sürücü dostu bir temele sahip olan Yamaha M1, son yıllarda motosikletten en iyi şekilde yararlanmak için çok daha agresif bir stil gerektiriyor -özellikle de sıralama turlarında.

Kış arasında sürüş stilini M1'e daha iyi entegre edebilmek için çalışan Morbidelli, Yamaha'yı eskisinden daha agresif kullanabildiğini düşünüyor.

Morbidelli, "Motora bindiğimde her zaman nazik davranmaya çalışıyorum.

"Ancak şampiyonluğa ulaşmak istiyorsanız bir bukalemun gibi olmalısınız ve sürüş stilinizi motosiklete göre şekillendirmelisiniz."

"Artık kendimi yumuşak bir sürücü gibi hissetmiyorum. Eğer gördüyseniz, Instagram profilimden kaldırdım.

"Bence artık oldukça agresif bir sürüş stiline sahibiz, sıralı dört silindir motorlu bir motosiklete sahip olsak bile durum aynı."

"Diğer sürücülere çok dikkat etmedim ama en azından -bilmiyorum, belki de iyimser bir adamım- keskin virajlarda daha sert hareket edeceğimizi, yuvarlak virajlarda daha hızlı olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP