Morbidelli: "Kirli pistler MotoGP sürücüleri için çok tehlikeli"

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Endonezya'da 1997'den bu yana yapılan ilk cuma MotoGP testi, günün erken saatlerinde yağan yağmurdan sonra pistin aşırı derecede kirletmesi nedeniyle sabah bir saatten fazla süreyle askıya alındı.

Sürücüler ile Dorna Sports ve FIM güvenlik görevlisi Franco Uncini arasında çözüm bulmak için bir toplantı yapılırken, pist çalışanlarının yüzeyi süpürmesine izin verildi.

Sürücülerden yüzeyi temizlemeye yardımcı olmaları için en az 20 tur tamamlamaları istendi, bu da bazıları tarafından eleştiriyle karşılandı.

Tur süreleri önemli ölçüde iyileşirken seans damalı bayrağa kadar devam etti. Yalnızca Honda takımından Pol Espargaro'nun 1.32.466 olan süresi, 1.32.882'lik Dünya Superbike tur rekorunu geçebildi.

Testin ardından konuşan Morbidelli, sürücülerin pist temizleyicisi olarak kullanılmasından mutsuzdu.

Autosport tarafından sürücülerin bu tür konularda daha fazla birliğe ihtiyaç duyup duymadıkları sorulduğunda, Morbidelli şöyle dedi: “Gerçek şu ki, sürücünün bu işi yapması, yani pisti temizlemesi gerekmiyor.”

“Temiz olmayan bir pist üzerinde bir MotoGP motosikleti sürmek tehlikeli. Bu çok tehlikeli.”

“Kimse pistten dışarı çıkmak istemez.”

“Ducati çok yol tutuşu olan bir motosiklet, ayrıca bugün bir kez daha, olanlardan sonra motosikletler arasındaki farkı gördük.”

“Pist kirliyken birçok Ducati sürücüsünün yarıştığını gördük.”

“Oraya çıkıp pisti temizlemek için yeterince güvenli olduğuna karar verdiler ancak diğer sürücüler için durum bu değildi."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sürücüler biraz daha beklediler ama şanslılar ki bazı Ducati ve KTM sürücüleri piste çıkabildiler ve bence en mekanik tutuşa sahip motosikletler de bunlar.”

“Onların yapmaması gereken bu pist zemini temizliğini yapmış oldular, ki bu gerçekten onların görevi değildi.”

“Onlar için iyi sonuçların gelmesinin ardından adım adım herkes sıraya girdi.”

“Fakat birlikte piste çıkabilmek için bazıları fazla çekingendi çünkü herkes aynı mekanik tutuşa sahip değil.” dedi.

RNF Racing Yamaha'dan Andrea Dovizioso, cuma günkü koşulların "kabul edilemez" olduğunu söyledi ancak sürücüleri pisti temizlemeye göndermenin "doğru karar" olduğunu da kabul etti.

İtalyan, "Durum kesinlikle ideal değildi, çok tozluydu."

“Koşullar kabul edilebilir değildi, sürüşümüzü gerçekleştiremezdik.”

“Yine de bu sürüşü gerçekleştirmek zorundaydık çünkü doğru olan karar buydu."

“Sonunda verilen karar yine de doğruydu. Sorun asfaltın zeminin taş kaybetmesiydi, yani bir sürücünün arkasındayken her yerden taşlar çarpıyordu. Bu da iyi bir şey değil.” dedi.