Morbidelli: "Katar'daki sıkıntıların net bir açıklaması yok"

İtalyan sürücü, geçen pazar günü yapılan 2021 MotoGP sezonunun ilk yarışının favorilerinden biriydi ancak yedinci sıradan başladığı yarışta 18. sırada finiş gördü.

Ekibe yakın kaynaklar, Morbidelli'nin sorunlu bir Holeshot (startta motosikletin yüksekliğini düşüren sistem) cihazı nedeniyle olumsuz etkilendiğini doğruladılar.

Morbidelli, perşembe günü yaptığı açıklamada ikinci Katar yarışından önce bu cihazla alakalı bir sorunu olduğunu doğruladı. Ancak yarıştan kısa bir süre sonra durumun iyileştiğini belirtti.

İtalyan sürücü, sorunları için net bir neden bulunmadığını kabul ederken, "şüphelerimiz var” dedi ve ekledi: "Her şeyin Cuma günkü antrenman seansından önce netleşmesini bekliyoruz."

"Geçen hafta sonu yaşananları analiz etmeye çalışıyoruz."

"Yarışta bizi bu kadar yavaşlatan şeyin ne olduğunu bulamadık veya net bir şey belirleyemedik."

"Griddeyken, holeshotla ilgili bir sorun olduğunu görebiliyorduk, ama görünüşe göre çözüldü ve daha sonra yarışta cihaz iyi çalışıyordu. Ancak yine de hislerim ve performansım daha kötüydü."

“Her parçayı ve şüphe duyduğumuz her şeyi değiştireceğiz, böylece bu hafta sonu boş bir sayfa ile başlayabiliriz ve umarım sadece yarış sırasında değil, hafta sonunun genelinde sahip olduğum sorunlar ortadan kalkar."

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Geçen Pazar günkü yarıştan hemen sonra konuşan Morbidelli, Yamaha'nın sorunu çözebilme konusunda verdiği yardımın zamanlamasını sorguladı ve motogp.com'a şunları söyledi: “Şu anda Yamaha'nın 'en iyiler' listesinde olmadığımı biliyorum, bu yüzden bu sorunu çözmek için ne kadar hızlı hareket edeceklerini bilmiyorum, ama umarım bunu çok ciddiye alırlar.”

Perşembe günü Autosport'a konuşan Morbidelli, bu yorumları açıklaması istendiğinde, olayın sıcaklığıyla hareket ettiğini söyledi ve Yamaha'nın sorunlarına olan tepkisini övdü.

"Yarıştan sonra olayın sıcaklığı, adrenalin ve böylesine kötü bir sonucun etkisiyle kendimi biraz fazla kaba şekilde açıkladım."

"Söylemek istediğim şey kesinlikle listelerinin başında olmadığımdı."

"Önem vermeleri gereken başka fabrika sürücüleri var, bu kesin bir şey."

“Ne zaman yardım edeceklerini merak ediyordum ve nihayetindeki yardımlarının zamanlaması harikaydı."

"Benden doğru desteği alıyorlar ve onlar da bana verebilecekleri doğru desteğe sahipler."

"Yani her şey yolunda olduğunu söyleyebilirim. Ancak Pazar günü söylediklerim çok doğal şeylerdi; İlk sıradaki Yamaha olmayabileceğimi söyledim, ama sorun değil, gerçek bu ve sorun yok çünkü öyle öyle olduğumu biliyorum."

"Sonuç olarak durum bu ve açıkçası Yamaha'ya veya başka birine kızdığım anlamına gelmiyor."

"Yarıştan sonra sadece merak ediyordum ve sözlerim harika cevaplar buldu, bu yüzden bundan memnunum. "