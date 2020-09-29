Morbidelli, Katalonya'da podyumu kaçırdığı için kızgın ancak mutlu

Morbidelli, Katalonya yarışına pole pozisyonundan başlamasının ardından ilk 8 turu lider götürdü ancak 9. turda takım arkadaşı Fabio Quartararo'ya geçildi.

İtalyan sürücü 14. turda ilk virajda bir hata yaparak 2 sn kaybetti ve bu üçüncü sıraya gerilemesine neden oldu. Morbidelli, sonrasında arkadan gelen Joan Mir'e geçildi ve yarışı 4. sırada tamamladı.

Morbidelli, "Bu dördüncülükten dolayı kızgınım ancak bu olumlu bir şey çünkü gerçekten harika seviyedeyiz."

"Muhteşem bir kalkış yaptım. Belki biraz fazla zorlamış olabilirim. Lastikleri çok fazla kullandım. Fabio geldiğinde, mücadeleye hazır değildim."

"Onun arkasına düşünce, düzlükte çok fazla zaman kaybettim. Onu yakalamak için frenlemede çok fazla risk almalıydım ve bunun yüzünden hata yaptım."

"Neredeyse ona çarpacaktım, bu yüzden düz gitmem ve genişten dönmem gerekti. İki saniye kaybettim. Bu yüzden podyumu kaybettim."

"Bu hatadan dolayı kızgınım ancak genel olarak hafta sonundan mutlu olmalıyım." dedi.

Morbidelli'nin 2019 temelli motosikleti düzlükte Quartararo'nun 2020 motosikletinden 5.5 km/s daha yavaştı. İtalyan sürücü düzlüklerde en yavaş isimdi.

Morbidelli, bu durum nedeniyle lastiklerini koruyabileceği bir strateji uygulayamadığını çünkü sürekli zorlaması gerektiğini söyledi.

Morbidelli, "Lastikleri kontrol altında tutmayı düşünmüyordum çünkü ancak düzlükte hızınız varsa lastikleri kontrol altında tutmayı düşünebilirsiniz."

"Bu konuda açıkçası en yavaş isim benim."

"Bu hafta sonu diğer Yamaha'lardan 6 km/s daha yavaştım. Yarışın sonunda Ducati'lerden 22 km/s daha yavaştım."

"Bu yüzden bir strateji uygulayamadım. Yarışa başladıktan sonra maksimumu vermeliydim. Lastikleri kontrol altında tutamadım çünkü yol tutuşu varken maksimum zorlamak istedim."

"Benim ve paketim için en iyi strateji buydu." dedi.