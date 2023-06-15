Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!"

İki sezon önce geçirdiği diz sakatlığından bu yana eski temposunu tamamen kaybeden Morbidelli'nin Yamaha ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor ve kendisinin geleceği belirsiz.

Tüm sıkıntılara rağmen son birkaç yarıştır performansını yükselten Morbidelli, geçen hafta da hem sıralama turlarında, hem de yarışta takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun önünde yer aldı.

İyi sonuçlar kendisinin özgüvenini de yükseltmiş gibi, nitekim geçen hafta Dorna Sports'a verdiği röportajda oldukça tartışılacak ifadeler kullandı:

Dorna Sports: "Böyle sonuçların yardımcı olabileceğini düşünmüyor musunuz?"

Morbidelli: "Ne yapmak için?"

Dorna Sports: "Yamaha ile bir yılı daha garantiye almak için."

Morbidelli: "Peki ben Yamaha ile bir yılı daha garantiye almak istiyor muyum?"

Perşembe günü basın toplantısında bu röportajla ilgili istenen Morbidelli, "Görünüşe göre o röportaj çok ses getirdi. Pek çok kişi benimle o röportaj hakkında konuştu."

"Kendimi savunmak ve sadece gazetecilerin değil, basının ve insanların da şu anda hızımın çok kabul edilebilir olduğunu fark etmelerini sağlamak güzel bir şey, nitekim bir dünya şampiyonunun [Quartararo] temposunu yakalamış vaziyetteyim. Kendisi takım arkadaşlarına büyük fark kurabilen bir sürücü."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Görünüşe göre bazılarınız tempomdaki artışın farkında değil, nitekim bana sürekli sözleşmemin yenilenip yenilenmeyeceği ve Yamaha'nın beni seride tutup tutmayacağı sorulmakta. Kendimi savunmak ve bazılarının gözünü açmak güzeldi."

"Geleceğim hakkında görüşmeler devam ediyor, henüz hiçbir şey net değil. VR46'dan Gianluca Falcioni, kariyerimde her zaman olduğu gibi bu konuyla da çok iyi ilgileniyor."

"Uzun yıllardır birlikteyiz, ona ve VR46'ya sonuna kadar güveniyorum. Hepimizin mümkün olan en iyi seçimi yapacağına inanıyorum."

"Yamaha'ya özel bir ilgi duyduğum bir sır değil. İlk yılım hariç her zaman Yamaha ile MotoGP'de yer aldım, birlikte harika sonuçlar elde ettik."

"Yamaha fabrika takımıyla istediğim sonuçlara ulaşamadım, hedeflerimden biri daha iyi sonuçlar elde edebilmek."

"Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız Gianluca Falcioni ile konuşmanız gerekiyor." dedi.

Bu hafta sonu yapılacak Sachsenring yarışı öncesinde Morbidelli, Arjantin sprint ve ana yarışlarında elde ettiği dördüncülüklerin de yardımıyla şampiyonayı 46 puanla 13. götürüyor.

Quartararo ise Amerika'da elde ettiği podyum ile 54 puanla sekizinci.