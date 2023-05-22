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Morbidelli için VR46'ya geçebileceği iddiaları mevcut

İtalyan basınına göre Franco Morbidelli-Jorge Martin-Marco Bezzecchi üçlüsü arasında bir takas görmemiz mümkün.

Altay Gök
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Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

İki yıl önce geçirdiği diz ameliyatından bu yana eski performansından çok uzak kalan Morbidelli, her ne kadar 2023 sezonuna nispeten iyi bir başlangıç yapmış ve her yarıştan puanla ayrılmış olsa da halen beklentileri karşılayabilmiş değil.

Her şeye rağmen Lin Jarvis tarafından koltuğun favorisi olarak gösteren Morbidelli'nin geleceği, ilk yarışlardaki istikrarını sürdürebilmesine bağlı.

Aksi takdirde kendi koltuğu için birkaç aday bulunmakta: Jorge Martin ve Marco Bezzecchi.

Martin'in Ducati'den memnun olduğunu, Bezzecchi'nin fabrika motosikleti için bir aday haline geldiğini düşünürsek takımın Morbidelli'ye yönelme ihtimali yüksek.

Ancak kısa bir süre önce İtalyan basını ortaya bir üçlü takas iddiası attı ve Martin-Morbidelli-Bezzecchi üçlüsünün birbiriyle yer değiştireceğini iddia etti!

İddiaya göre Martin Yamaha ile anlaşacak, Bezzecchi daha iyi bir statüyle Pramac'a yükselecek, Morbidelli ise akıl hocası Valentino Rossi'nin takımı olan VR46'ya geçecek.

Bu durumda hem Morbidelli akıl hocasıyla çalışma fırsatı yakalayacak, hem Martin fabrika sürücüsü statüsü kazanacak, hem de Bezzecchi bu yılki performansının ödülünü alacak.

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