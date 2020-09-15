Morbidelli, henüz şampiyonluğu düşünmüyor

Petronas SRT Yamaha sürücüsü, Misano'daki yarışa 2. sırada başlamasının ardından ilk turda liderliği ele geçirdi ve yarışı kazanan isim oldu.

Yarışın başında Valentino Rossi'yi arkasında tutmayı başaran Morbidelli, damalı bayrağı ikinci sıradaki Francesco Bagnaia'nın 2.2 sn önünde gördü.

Bu galibiyetle şampiyona lideri Andrea Dovizioso'nun 23 puan gerisinde yer alan Morbidelli, kendisinin henüz diğer Yamaha sürücüleriyle aynı ekipmana sahip olmadığını ve bu yüzden şampiyonluk düşünmediğini söyledi.

Morbidelli, "Ben uydu motosikleti sürücüsüyüm ve böyle tutkularım yok. Aslında tutkuluyum ancak şampiyonluğu hedeflemiyorum. Şu an için şampiyonluğu düşünmüyorum."

"Sadece yarış kazanmayı düşünüyorum ve her pazar günü en iyi sonuç için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sene sonunda nerede olduğuma bakacağım."

"Ancak ben her yarışa ayrı yaklaşıyorum. Çünkü günün sonunda ben sadece bir uydu takımı sürücüsüyüm." dedi.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, wins Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Razlan Razali, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışı değerlendiren Morbidelli, "Yarış iyiydi. İyi bir start aldım ve yarışın başında Vale'nin baskısını hissettim."

"Diğerlerinden uzaklaştığımızı görüyordum ve birbirimizi sıkıntıya sokmamamızı umuyordum ve öyle oldu."

"Birkaç tur sonra Vale'ye karşı fark açtığımı gördüm. Bu daha büyük sürpriz oldu."

"Fark açmaya başladığımı fark edince kendi kendime ritmi korumam gerektiğini, elimden geleni yapmam gerektiğini söyledim."

"Ekranlarda gördüğüm şey gerçekten etkileyiciydi."

"Son 10 tur inanılmazdı çünkü o esnada çok fazla şey düşünme şansı yakaladım. Harika şeyler hissettim."

"Kesinlikle kariyerimin ve hayatımın en önemli 10 turuydu."

"Çok eğlendim. Tüm takımıma ve benimle çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.