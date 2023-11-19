Morbidelli: "Espargaro yaptığıyla gurur duymaktan ziyade utanmalı"

İkili, Cumartesi günü Katar hafta sonunun üçüncü antrenman seansının ilk aşamalarında Espargaro'nun sollamaya çalışmasıyla 6. virajda yan yana geldi.

Aprilia sürücüsü Espargaro, Morbidelli'ye öfkeyle el kol hareketleri yaptı. Bunun üzerine Morbidelli sakinleşmesi yönünde işaret yapıyordu ancak Espargaro yan yana geldiklerinde Morbidelli'nin kaskına tokat attı.

Espargaro'ya 10.000 € para cezası verilirken diğer taraftan Pazar günkü grand prix için altı sıra grid cezası da verildi. Bu ceza sonrasında Espargaro, Morbidelli ile aynı çizgiden başlayacak.

Ancak Espargaro, sprint sırasında yaşanan bir kaza sonrasında sol bacağındaki kırık şüphesi nedeniyle yarışa katılamayabilir.

Morbidelli, FIM komiserlerinin Espargaro'ya verdiği cezanın yeterince güçlü olmadığını düşünüyor ve çatışmaya öfke duyuyor.

Morbidelli, "Bu sabah antrenmanımı yapıyordum ve sonra Alex Marquez 2. vbirajda kaza yaptı ve sarı bayrak çıkmıştı."

"Bu yüzden [Jorge] Martin önümde yavaşladı. Ben de yavaşladım. Ama 4. viraja geldiğimizde Aleix beni geçti. Sonra ben de onu geçtim çünkü ilk pozisyonumu geri almak istiyordum."

"Sonra 6. virajda beni deli gibi solladı ve neredeyse kaza yapmama neden oluyordu."

"Ona sakin olmasını söylemeye çalışıyordum çünkü bana çarptıktan sonra sinirlendi ve her zaman yaptığı gibi kötü hareketler yapmaya başladı."

"Ona sakin olmasını, sakinleşmesini söylediğimde, hepinizin gördüğü şeyi yaptı. Bu bana karşı yapılmış büyük bir saygısızlık."

"Bunu kabul etmek zor ama kabul ediyorum. Komiserler her şeyi analiz ediyor ve doğru olduğunu düşündükleri karşı önlemleri alıyorlar."

"Bana göre hiçbir şey yapmadılar çünkü aslında yaptıkları şey onu yarınki yarış için benim yanıma koymak ve hiçbir şey olmamış gibi bugünkü yarışta yarışmasını sağlamaktı."

"Yani bana göre hiçbir şey yapmadılar - bugün yaptığı şey başka bir rakibe karşı büyük bir saygısızlıktı, başka sporlarda olsa çok daha farklı bir şekilde davranılırdı. Bu yüzden sorun yok, devam ediyorum." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı

Espargaro'nun tepkisinin hiçbir şey ifade etmeyen bir antrenman seansı için garip göründüğü kendisine söylendiğinde, Morbidelli İspanyol'a karşı sert konuştu.

Morbidelli, "Kariyerinde pek çok kez aşırı tepki verdiğini gördünüz."

"Gurur duymak yerine utanması gereken çok daha fazla bölümü var. Çocuklarına ne diyeceğini merak ediyorum." dedi.

Bununla birlikte Morbidelli, hangi cezanın uygun olacağını düşündüğü konusuna girmek istemedi.

"Uygun cezanın ne olduğunu söylemek istemiyorum ama yarınki yarışta onu yanıma koymak bizimle dalga geçmektir."

"Ayrıca bu saygısızlık, çünkü yarınki yarış için ona tam altı sıra ceza verdiler ve o benim yanımda olacak."

"Onu her zaman 100 metre ötemde görmek istiyorum - bunun yerine o benim yanımda olacak."

Espargaro, bacağındaki kırığın tespit edilmesinin ardından Cumartesi günü için tüm medya görevlerini iptal etti.

Ancak Espargaro olayla ilgili yorum yapmak için Instagram'da paylaşım yaptı. Espargaro, Morbidelli ile yaşananlar sırasında gereğinden fazla tepki verdiğini kabul etti ancak kendisine verilen cezayı sert buldu.

Espargaro, "Unutulması gereken bir gündü, her şeyden önce Morbidelli ile olan olay öyleydi."

"Çok kötü bir tepki verdim. Pistin ortasında yürüyordu, neredeyse bana iki kez çarpıyordu, çizgideydi, tekrar girmeme izin vermedi ve ben de kendimi kaybederek tamamen orantısız bir tepki verdim."

"Ve bunun için ceza aldım. Benim bakış açıma göre [bu] çok fazla ama kabul ediyorum çünkü açıkçası görüntü iyi değil." dedi.