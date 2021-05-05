Morbidelli: ''Eski bir motosikleti kullanmak sinir bozucu olmaya başlıyor''

Morbidelli geçen sezon da 2019 yapımı 'A-versiyon' M1 ile yarışmıştı ve zorlandığı zamanlar olmuştu. Buna rağmen İtalyan sürücü, 2020 Sürücüler Şampiyonası'nı 2. sırada bitirerek, Yamaha motosikleti kullananların arasında en başarılı isim olmuştu.

İtalyan sürücü, Portekiz Grand Prix'sinde podyum mücadelesine girse de podyuma çıkamamıştı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İspanya Grand Prix'sinde ise podyuma çıkmayı başaran Morbidelli, 2021 fabrika modellerinden birini sürmediği için çok mutlu değil.

Petronas SRT sürücüsü, bu konuyu Yamaha ile konuştuğunu ve Yamaha'nın onun duygularını anladığını söyledi. İki taraf da farklı etkenlerin yarattığı şanssızlıklardan dolayı Morbidelli'nin eski motosikletiyle sürmeye devam ettiğini düşündüklerini belirtti.

Jerez'deki yarışın ardından konuşan Morbidelli, şu ifadeleri kullandı: ''Evet, Lin [Jarvis] ile konuştum.''

''Durumu ve konu hakkındaki düşüncelerimi oldukça dürüst bir şekilde anlattım.''

''O da bana oldukça dürüst ve açık davrandı. Durumu ve düşüncelerimi anladığını söyledi.''

''İkimiz de sonuç olarak; belli kontratlar, COVID-19, ve daha birçok etken yüzünden şanssızlıklar yaşadığımızı kabul ettik ve sonucunu buna bağladık.''

''Yani, şanssızdım. Umarım bu sene benden alınan bu şans, hayatımın bir noktasında bana geri verilir.''

Teknik sıkıntıları ardından kazandığı bu podyumun daha tatmin edici mi yoksa sinir bozucu mu olduğu sorulduğunda Morbidelli, ''Podyumda olmak harika. Bu seferki diğerlerinden biraz daha tatlı hissettiriyor.''

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Johan Stigefelt Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Fakat etrafımızda sinir bozukluğunun izleri de var bu kesin.''

''İyi sonuçlar aldığımızda takım olarak mutlu oluyoruz ve ben mutlu oluyorum." dedi.

Vinales, Jerez'de frenlemede zayıf kalmış

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales, İspanya'da 7. başladığı yarışı 7. bitirdi ve yarışta geçiş yapamadı.

Ön lastiklerinin yumuşak olmasını tercih eden Vinales, hâlâ bunun doğru karar olduğunu düşünüyor. İspanyol sürücüye göre podyum mücadelesinde olamamasının sebebi daha sert frenleyememesi.

Yarışı hakkında konuşan Vinales, ''Yumuşak lastik bizim için iyi bir tercihti. Onlarda oldukça potansiyel gördüm.''

''Sadece önümdekilerle olan arayı kapayamadım. Yarışın sonunda iyi turlar attık ama bu yeterli değildi.''

''Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Olumlu bir yarıştı çünkü çoğu bölümde oldukça güçlü hissettim.''

''Fakat gelişmemiz gereken yerler de var. Özellikle frenlemede gelişmeliyiz. Yeteri kadar sert frenleyemiyordum ve en büyük sorunumuz buydu.''

''Geri kalan her şey harikaydı. Motosiklet oldukça yüksek bir seviyedeydi. Sadece frenlerden en üst düzey verimi alamadım.'' ifadelerini kullandı.