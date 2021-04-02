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Morbidelli, Doha GP için yeni motora geçiyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli, Doha Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşadığı problemlerin ardından bu yılki üçüncü motoruna geçti.

Morbidelli, Doha GP için yeni motora geçiyor

Morbidelli, bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında, motosikletinden dumanlar gelmesinden ötürü siyah-turuncu bayrak çıkmıştı. Bundan dolayı, İtalyan sürücü garaja geri dönmek zorunda kaldı.

Birkaç dakika sonra ikinci motosikletle tekrar piste çıktı ancak birkaç turun ardından o motosiklet de duman çıkarmaya başladı.

Sonrasında garaja dönen İtalyan sürücü, tekrar piste çıkamadı.

Autosport, Morbidelli'nin herhangi bir motor sorunu yaşamadığını öğrendi. Ancak Yamaha sorunu bulmaya çalışmak için sorunlu ünitelerden birini geçici olarak kullanımdan çekti.

Yamaha, sorunun yağın motordan geçtiği sistemden kaynaklandığını tahmin ediyor.

Morbidelli, ikinci seanstan önce üçüncü bir üniteye geçecek.

Yamaha'nın bu kararıyla Morbidelli, sezon boyunca kullanılmasına izin verilen yedi motordan üçüncüsünü daha henüz ikinci yarışta kullanmış olacak.

Morbidelli, geçen hafta sonu katıldığı ilk yarışta, holeshot cihazındaki problem nedeniyle epey zorluk çekmişti.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Pilotlar Franco Morbidelli
Editör Lewis Duncan

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