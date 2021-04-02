Morbidelli, Doha GP için yeni motora geçiyor

Morbidelli, bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen ilk antrenman seans\u0131nda, motosikletinden dumanlar gelmesinden \u00f6t\u00fcr\u00fc siyah-turuncu bayrak \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Bundan dolay\u0131, \u0130talyan s\u00fcr\u00fcc\u00fc garaja geri d\u00f6nmek zorunda kald\u0131.\nBirka\u00e7 dakika sonra ikinci motosikletle tekrar piste \u00e7\u0131kt\u0131 ancak birka\u00e7 turun ard\u0131ndan o motosiklet de duman \u00e7\u0131karmaya ba\u015flad\u0131.\nSonras\u0131nda garaja d\u00f6nen \u0130talyan s\u00fcr\u00fcc\u00fc, tekrar piste \u00e7\u0131kamad\u0131.\nAutosport, Morbidelli'nin herhangi bir motor sorunu ya\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi. Ancak Yamaha sorunu bulmaya \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in sorunlu \u00fcnitelerden birini ge\u00e7ici olarak kullan\u0131mdan \u00e7ekti.\nYamaha, sorunun ya\u011f\u0131n motordan ge\u00e7ti\u011fi sistemden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyor.\nMorbidelli, ikinci seanstan \u00f6nce \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir \u00fcniteye ge\u00e7ecek.\nYamaha'n\u0131n bu karar\u0131yla Morbidelli, sezon boyunca kullan\u0131lmas\u0131na izin verilen yedi motordan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fcn\u00fc daha hen\u00fcz ikinci yar\u0131\u015fta kullanm\u0131\u015f olacak.\nMorbidelli, ge\u00e7en hafta sonu kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk yar\u0131\u015fta, holeshot cihaz\u0131ndaki problem nedeniyle epey zorluk \u00e7ekmi\u015fti.\n\nFranco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT\nPhoto by: Gold and Goose \/ Motorsport Images\n