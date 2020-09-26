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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

Morbidelli: "Cuma gününün en güzel haberi hız farkının çok fazla olmaması"

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Morbidelli: "Cuma gününün en güzel haberi hız farkının çok fazla olmaması"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Katalonya Grand Prix antrenmanı turlarını ilk sırada tamamlayan Franco Morbidelli, Barcelona'da Yamaha'nın en yüksek sürat anlamında çok geride olmadığını ve bunun iyi bir haber olduğunu söyledi.

Tüm Yamaha sürücüleri bu yıl en yüksek süratle mücadele etiler ve M1, şimdiye kadarki yedi yarışın tümünde düzlüklerde en yavaş motosikletti.

Barcelona'da cuma günü Morbidelli ve fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales, düzlüklerdeki en hızlı motosiklet olan Ducati'den ortalama 5 km/s daha yavaştı. Genel olarak bu fark yıl boyunca 10 km/s olarak ölçülüyordu.

Bu, büyük oranda M1'in hızlanmadaki sorunlarını maskeleyen hızlı son virajla bağlantılıydı.

Motorsport.com'a konuşan Morbidelli, Yamaha'nın en yüksek sürat dezavantajı konusunda artık daha az endişeli olup olmadığı sorusuna, "Pistin ve son virajın düzeni en yüksek sürati o kadar da etkilemiyor gibi görünüyor."

"Bu belki de bugünün en iyi haberi." yanıtını verdi.

Vinales konuyla ilgili olarak şöyle dedi: "Dün de söyledim. Bu düzlük için en kötü pist değildi çünkü hızlı bir son virajdan çıkıyorsunuz ve bu virajda iyi bir tutuş var."

"Yani daha iyi görünüyor. Ama yine de hedefimiz aynı: ön sıradan başlamalı ve ilk turda önde kalmalıyız."

Quartararo, Barcelona'daki ilk seansta zirvede yer aldı ancak ikinci seansta geride kaldı ve kombine edilmiş derecelerde altıncı sırada kendisine yer buldu.

Fransız sürücü, "İkinci seansta zaman denemesi yapmak istediğimizde, frenlerle ilgili bir sorun yaşadık."

"Bu Avusturya'dakiyle aynı sorun değildi ve biraz garip bir şeydi. Ama dünden sonra derece memnunum çünkü hızımız harika ve potansiyelimizin iyi olduğunu görüyoruz." dedi.

 
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Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Editör Lewis Duncan

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